Mais cette résurrection de The Witcher 3 a des conséquences bien plus terre à terre pour les joueurs PC : avec les améliorations visuelles et techniques, la configuration minimale évolue. CD Projekt RED indique que « ces exigences minimales reflètent l'évolution des capacités matérielles et des pratiques d'utilisation des logiciels depuis notre dernière mise à jour des exigences système ». Voici avec quoi il va donc falloir compter :

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-8400 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT Mémoire vidéo (VRAM) : 6 Go

6 Go Mémoire vive (RAM) : 12 Go

12 Go Stockage : 70 Go SSD

70 Go SSD Système d’exploitation : Windows 11 64-bit

Rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt est sorti en 2015 et que, depuis, le monde du PC a pas mal changé. CD Projekt RED souligne par exemple qu'avec la « fin du support de Windows 10 par Microsoft », il est passé à Windows 11 comme système d'exploitation requis. Le studio précise qu'en « l'absence de mises à jour de sécurité régulières, de support officiel de la plateforme […], nous ne testerons plus nos jeux sur Windows 10 ».

Côté stockage, c'est la transition vers le « tout-SSD » qui est actée par le studio polonais. Comme de nombreux développeurs, CD Projekt RED impose l'usage d'un SSD pour « des temps de chargement plus rapides, un streaming des ressources plus fluide et de meilleures performances globales ».

En un mot comme en cent, s'il n'est pas question de voir The Witcher IV avant 18/24 mois, ce sont les configurations requises pour The Witcher 3 qui se rapprochent doucement de ce que l'on peut imaginer être les exigences pour son successeur. Rappelons tout de même que The Witcher IV change de moteur graphique pour un Unreal Engine 5 que tout le monde sait gourmand, très gourmand même. Compte tenu de l'état actuel du marché PC, on peut se demander si les joueurs auront les moyens de s'équiper pour incarner Ciri dans de bonnes conditions. La question reste posée…