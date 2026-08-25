En attendant The Witcher IV prévu en 2028, CD Projekt RED prépare Songs of the Past, la nouvelle extension majeure du troisième opus : elle arrive en cours d'année prochaine, mais tous les PC ne seront pas éligibles.
À quelques heures de l'ouverture de la Gamescom 2026, le studio polonais CD Projekt RED a décidé de teaser les joueurs. En une vidéo relativement courte, Michał Nowakowski, co-PDG, fait un rapide point sur les projets à venir : nous en apprenons un peu plus sur The Witcher IV bien sûr, mais aussi sur Songs of the Past, la prochaine extension de The Witcher 3.
2028 : Ciri devra attendre avant de reprendre la Voie
Il aura donc fallu attendre l’approche de la Gamescom 2026 pour obtenir ce que les joueurs attendaient depuis longtemps : une fenêtre de sortie pour The Witcher IV. Dans une vidéo publiée par CD Projekt RED, Michał Nowakowski, co-PDG du studio, confirme que le jeu « vise » désormais une sortie en 2028. Un choix de formulation qui a son importance : il ne s’agit pas d'une date ferme, et encore moins d'un engagement sur un trimestre ou un mois précis.
Le studio ne semble d'ailleurs pas pressé de brûler les étapes. Plus de 500 développeurs travaillent actuellement sur ce nouvel épisode, présenté comme le projet le plus ambitieux de l'histoire de CD Projekt RED. The Witcher IV doit ouvrir une nouvelle trilogie et abandonnera Geralt comme protagoniste principal au profit de Ciri, dans un immense monde ouvert développé sous Unreal Engine 5. Autrement dit, après avoir changé de moteur, de héros et d'ambition, le studio semble vouloir se donner les moyens de ses ambitions.
Contrairement à ce que certains pouvaient espérer, il ne faudra pas compter sur la Gamescom 2026 pour découvrir davantage le jeu. CD Projekt RED a clairement indiqué que The Witcher IV ne sera pas la vedette du rendez-vous allemand. Le studio préfère consacrer sa communication à un autre projet, beaucoup plus inattendu : Songs of the Past, une nouvelle extension pour The Witcher 3: Wild Hunt, attendue pour 2027. Une manière assez habile de faire patienter les fans tout en gardant le prochain épisode bien au chaud.
Geralt revient en 2027… mais votre PC va devoir suivre
Avant de retrouver Ciri dans The Witcher IV, les joueurs pourront reprendre le rôle de Geralt dans Songs of the Past. Cette extension est développée en partenariat avec Fool's Theory, un studio qui compte notamment d'anciens développeurs de The Witcher 3 dans ses rangs. Le principe est séduisant : repartir avec Geralt pour une nouvelle aventure avant de passer le relais à Ciri dans la prochaine grande saga.
Mais cette résurrection de The Witcher 3 a des conséquences bien plus terre à terre pour les joueurs PC : avec les améliorations visuelles et techniques, la configuration minimale évolue. CD Projekt RED indique que « ces exigences minimales reflètent l'évolution des capacités matérielles et des pratiques d'utilisation des logiciels depuis notre dernière mise à jour des exigences système ». Voici avec quoi il va donc falloir compter :
- Processeur : AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-8400
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT
- Mémoire vidéo (VRAM) : 6 Go
- Mémoire vive (RAM) : 12 Go
- Stockage : 70 Go SSD
- Système d’exploitation : Windows 11 64-bit
Rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt est sorti en 2015 et que, depuis, le monde du PC a pas mal changé. CD Projekt RED souligne par exemple qu'avec la « fin du support de Windows 10 par Microsoft », il est passé à Windows 11 comme système d'exploitation requis. Le studio précise qu'en « l'absence de mises à jour de sécurité régulières, de support officiel de la plateforme […], nous ne testerons plus nos jeux sur Windows 10 ».
Côté stockage, c'est la transition vers le « tout-SSD » qui est actée par le studio polonais. Comme de nombreux développeurs, CD Projekt RED impose l'usage d'un SSD pour « des temps de chargement plus rapides, un streaming des ressources plus fluide et de meilleures performances globales ».
En un mot comme en cent, s'il n'est pas question de voir The Witcher IV avant 18/24 mois, ce sont les configurations requises pour The Witcher 3 qui se rapprochent doucement de ce que l'on peut imaginer être les exigences pour son successeur. Rappelons tout de même que The Witcher IV change de moteur graphique pour un Unreal Engine 5 que tout le monde sait gourmand, très gourmand même. Compte tenu de l'état actuel du marché PC, on peut se demander si les joueurs auront les moyens de s'équiper pour incarner Ciri dans de bonnes conditions. La question reste posée…
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