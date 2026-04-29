« The Blood of Dawnwalker est un action-RPG de dark fantasy dans un monde ouvert évoquant l'Europe du XIVᵉ siècle. Vous incarnez Coen, humain de jour et vampire de nuit, qui se bat pour sauver sa famille au gré d'une histoire façonnée par vos actes et les secrets que vous découvrirez ».

Tel est le pitch imaginé par Rebel Wolves et son éditeur, Bandai Namco, mais attention, conçu autour de l'Unreal Engine 5, The Blood of Dawnwalker est un jeu exigeant. Nous sommes loin des spécifications recommandées pour Forza Horizon 6. Même sur la configuration minimale, il faut par exemple un Core i7-8700K ou un Ryzen 7 3700X.