RPG à la sauce dark fantasy avec ce qu'il faut de paysages médiévaux, de vampires et de combats, The Blood of Dawnwalker affiche de belles choses.
Autrefois directeur de projet sur l'excellent The Witcher 3: Wild Hunt, Konrad Tomaszkiewicz a ensuite quitté CD Projekt RED pour voler de ses propres ailes avec le studio Rebel Wolves. Il a cofondé cette jeune équipe pour mener à bien The Blood of Dawnwalker, un RPG qui arrivera le 3 septembre prochain.
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« The Blood of Dawnwalker est un action-RPG de dark fantasy dans un monde ouvert évoquant l'Europe du XIVᵉ siècle. Vous incarnez Coen, humain de jour et vampire de nuit, qui se bat pour sauver sa famille au gré d'une histoire façonnée par vos actes et les secrets que vous découvrirez ».
Tel est le pitch imaginé par Rebel Wolves et son éditeur, Bandai Namco, mais attention, conçu autour de l'Unreal Engine 5, The Blood of Dawnwalker est un jeu exigeant. Nous sommes loin des spécifications recommandées pour Forza Horizon 6. Même sur la configuration minimale, il faut par exemple un Core i7-8700K ou un Ryzen 7 3700X.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10, DirectX 12
- Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 3700X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3050/GTX 1070 ou AMD Radeon RX Vega-56 ou Intel Arc A580
- Mémoire vidéo : 6 Go
- Stockage : 60 Go, SSD
Donnée pour jouer en Full HD (1 080p), ce minimum requis ne permet toutefois que de profiter d'une vitesse d'animation à 30 images par seconde. De plus, le niveau de détails graphiques est sur « bas ».
Grosse carte graphique demandée
Le surarmement se poursuit avec les configurations dites « recommandées » pour lesquelles deux niveaux sont proposés, FHD ou QHD. Cependant, dans les deux cas, les exigences en matière de carte graphique font un bond.
Configuration « recommandée - FHD » :
- Système d'exploitation : Windows 10, DirectX 12
- Processeur : Intel Core i5-13600 ou AMD Ryzen 9 7900X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5060 ou AMD Radeon RX 6800 XT
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Stockage : 60 Go, SSD
Malgré la présence d'une RTX 5060 – pas non plus un truc démodé –, il ne faut guère espérer plus que le Full HD (1 080p), à 60 ips avec un niveau de détails graphiques sur « élevé », heureusement.
Configuration « recommandée - QHD » :
- Système d'exploitation : Windows 10, DirectX 12
- Processeur : Intel Core i5-13600 ou AMD Ryzen 9 7900X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7800 XT
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Stockage : 60 Go, SSD
Première configuration donnée pour le QHD (1 440p), celle-ci impose une carte RTX 4070 Ti ou une RX 7800 XT, mais cela doit permettre de conserver les 60 ips et le niveau de détails graphiques sur « élevé ».
L'UHD réservé à la GeForce RTX 5090
Enfin, dernière partie des configurations de référence, le duo « ultra » est le seul à venir tâter de l'Ultra HD (4K) avec une élévation encore plus importante des exigences côté GPU. Étonnamment, les développeurs ne demandent pas plus de 16 Go de mémoire vive.
Configuration « ultra - QHD » :
- Système d'exploitation : Windows 10, DirectX 12
- Processeur : Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 9 7950X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX
- Mémoire vidéo : 16 Go
- Stockage : 60 Go, SSD
Voilà, nous passons maintenant à des cartes graphiques dotées d'au moins 16 Go de mémoire vidéo. Hors gros GPU, point de salut pour jouer en niveau de détails graphiques sur « ultra ». La vitesse d'animation reste calée sur le 60 ips avec une telle machine.
Configuration « ultra - UHD » :
- Système d'exploitation : Windows 10, DirectX 12
- Processeur : Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 9 7950X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5090
- Mémoire vidéo : 16 Go
- Stockage : 60 Go, SSD
Niveau de détails graphiques sur « ultra » et vitesse d'animation à 60 ips restent de mise pour cette ultime configuration proposée par le studio. Là, on parle de jouer en UHD (2 160p) et il n'est plus question que d'une seule carte pour supporter la charge : la RTX 5090.
Précision utile pour finir et tempérer un peu l'impression de folie de ces configurations : elles ne sont données que pour des définitions « natives ». À l'heure actuelle, aucune précision n'a été donnée quant à la prise en charge de techniques comme DLSS, FSR ou XeSS. Stay tuned…