Enfin, et ce n'est sans doute pas la moindre des bonnes nouvelles, Playground Games a profité de l'occasion pour faire le point sur certaines spécificités de la version PC de Forza Horizon 6.

D'abord, une question de confort. En effet, par rapport à Forza Horizon 5, il ne sera plus nécessaire de redémarrer le jeu pour appliquer les changements de détails graphiques : autant vous dire que les testeurs matériel ne remercieront jamais assez le studio ! D'autant que, c'est heureux, l'outil benchmark intégré au jeu sera de retour pour ce sixième opus.

Il est intéressant de noter que Forza Horizon 6 exploitera les écans ultra-larges et la fonctionnalité HDR pour un rendu toujours plus impressionnant. Le studio annonce aussi la prise en charge des technologies DLSS 4 (donc pas de 4.5 !), FSR 4 et XeSS 2.1. Enfin, à côté de nos grosses machines, la version PC sera aussi compatible avec la plupart des consoles portables.

Ainsi, Playground Games n'évoque pas seulement les portables Windows, mais aussi les « appareils SteamOS » sans, le détail est amusant, nommer clairement le Steam Deck.