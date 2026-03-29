Toujours prévu pour une sortie le 19 mai prochain, Forza Horizon 6 ne devrait pas demander une configuration PC trop importante pour bien s'amuser.
Deux mois après avoir confirmé la date de sortie de son prochain jeu, le studio Playground Games fait un clin d'œil aux joueurs PC avec un article exhaustif consacré à « leur » version de Forza Horizon 6.
Une base loin d'être si gourmande
Fin-janvier, Playground Games a annoncé la date de sortie de Forza Horizon 6 et il n'est pas aujourd'hui question de revenir sur cette échéance : le sixième opus de la série déboulera bien le 19 mai prochain sur Xbox et sur PC.
Non, si le studio reprend la parole, c'est pour évoquer le cas plus précis de cette mouture PC qui va pas mal faire évoluer les choses par rapport à Forza Horizon 5. Bien sûr, le cadre géographique change – nous visiterons le Japon cette fois –, mais sur un plan plus technique, le jeu évolue aussi beaucoup.
Quatre configurations ont ainsi été présentées par Playground Games avec, une bonne surprise à la clé : un peu comme sur Forza Horizon 5 en son temps, même la configuration « recommandée » n'est pas un monstre de puissance.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit, au moins 22H2
- Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1650 ou AMD Radeon RX 6500 XT ou carte graphique Intel Arc A380
- Stockage : SSD
Donnée pour jouer en Full HD (1 080p) ce minimum requis permet encore de profiter de 60 images par seconde même s'il faut se contenter de réglages graphiques au plus bas.
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit, au moins 22H2
- Processeur : Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT ou carte graphique Intel Arc A580
- Stockage : SSD
La configuration « recommandée » nous fait passer un premier cap, avec des exigences bien plus importantes tant au niveau du processeur que de la carte graphique. L'objectif est ici de jouer en QHD (1 440p), toujours à 60 ips, mais avec des détails graphiques sur « élevé ».
Jusqu'à 32 Go de RAM en ray tracing
Après ce que le studio estime être la configuration « recommandée », nous avons droit aux réglages « extrêmes » qui se distinguent déjà par la quantité de mémoire vive exigée : au moins 24 Go.
Configuration « extrême » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit, au moins 22H2
- Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- Mémoire vive : 24 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT
- Stockage : SSD NVMe
Avec cette machine « extrême », il serait question de pouvoir jouer en UHD (2 160p, « 4K »), toujours à 60 ips, mais avec le niveau de détails graphiques sur « extrême ». Il n'est pas encore question de ray tracing et, déjà, les cartes graphiques Intel ne sont plus de la partie.
Notez donc les 24 Go de RAM et, si l'espace disque nécessaire n'est pas spécifié, on ne parle plus simplement de SSD, mais de SSD « NVMe ».
Configuration « extrême » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit, au moins 22H2
- Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT
- Stockage : SSD NVMe
Quatrième et dernière configuration, cette « extrême RT » est logiquement là pour activer le ray tracing. On parle donc toujours de jouer en UHD à 60 ips, mais avec les détails graphiques au maximum, ray tracing activé.
Ça pique encore un peu plus avec, cette fois, un minimum de 32 Go de mémoire vive et le besoin d'une carte graphique dernier cri : le nec plus ultra disponible chez AMD (9070 XT) et au moins une 5070 Ti chez NVIDIA.
DLSS 4, FSR 4 et XeSS 2.1 : pas de jaloux !
Enfin, et ce n'est sans doute pas la moindre des bonnes nouvelles, Playground Games a profité de l'occasion pour faire le point sur certaines spécificités de la version PC de Forza Horizon 6.
D'abord, une question de confort. En effet, par rapport à Forza Horizon 5, il ne sera plus nécessaire de redémarrer le jeu pour appliquer les changements de détails graphiques : autant vous dire que les testeurs matériel ne remercieront jamais assez le studio ! D'autant que, c'est heureux, l'outil benchmark intégré au jeu sera de retour pour ce sixième opus.
Il est intéressant de noter que Forza Horizon 6 exploitera les écans ultra-larges et la fonctionnalité HDR pour un rendu toujours plus impressionnant. Le studio annonce aussi la prise en charge des technologies DLSS 4 (donc pas de 4.5 !), FSR 4 et XeSS 2.1. Enfin, à côté de nos grosses machines, la version PC sera aussi compatible avec la plupart des consoles portables.
Ainsi, Playground Games n'évoque pas seulement les portables Windows, mais aussi les « appareils SteamOS » sans, le détail est amusant, nommer clairement le Steam Deck.