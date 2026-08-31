Les retransmissions et réactions en direct organisées autour du large aperçu de GTA 6 ont atteint un pic estimé à 3,97 millions de spectateurs simultanés. Plus qu’un succès d’audience, un nouveau signe que le jeu de Rockstar est un vrai phénomène culturel mondial.
GTA 6 n’est toujours pas sorti qu’il mobilise déjà des millions de joueurs. Selon Streams Charts, les co-streams et émissions de réaction entourant la présentation du 27 août ont atteint un pic cumulé de 3,97 millions de spectateurs simultanés.
Un chiffre, précisons-le, qui ne représente pas quatre millions de spectateurs uniques et ne constitue pas une mesure de l’audience officielle de Netflix. Plus de 9 000 créateurs ont couvert l’événement, générant 5,2 millions d’heures regardées. Streams Charts rapporte également des difficultés d’accès sur Netflix et Twitch pendant la diffusion.
Rockstar transforme chaque image en événement mondial
Diffusé d’abord sur Netflix, puis sur YouTube, ce « Large aperçu » de 27 minutes a fait sortir GTA 6 des frontières habituelles du jeu vidéo. Réactions, analyses et conversations ont aussitôt envahi Twitch, YouTube et Kick. Cette mobilisation valide la communication fondée sur la rareté de Rockstar. Le deuxième trailer avait déjà cumulé 475 millions de vues en 24 heures, toutes plateformes confondues.
Le triomphe médiatique ne lève cependant pas toutes les inconnues. Selon les informations rapportées après la présentation, GTA 6 viserait 30 images par seconde sur PS5, Xbox Series X|S et même sur PS5 Pro, sans mode 60 fps confirmé. Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, a également expliqué que l’une de ses parties sur une version de développement avait duré environ 80 heures, scénario et certains objectifs facultatifs compris. Le lancement du jeu reste fixé au 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
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