GTA 6 n’est toujours pas sorti qu’il mobilise déjà des millions de joueurs. Selon Streams Charts, les co-streams et émissions de réaction entourant la présentation du 27 août ont atteint un pic cumulé de 3,97 millions de spectateurs simultanés.

Un chiffre, précisons-le, qui ne représente pas quatre millions de spectateurs uniques et ne constitue pas une mesure de l’audience officielle de Netflix. Plus de 9 000 créateurs ont couvert l’événement, générant 5,2 millions d’heures regardées. Streams Charts rapporte également des difficultés d’accès sur Netflix et Twitch pendant la diffusion.