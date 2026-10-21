Outre le parc installé largement favorable à Sony, cet écart qui peut s’expliquer par l’attachement historique de la licence à PlayStation. Depuis GTA III, qui a contribué à populariser la série en 3D sur PS2, jusqu’à GTA V, la franchise a largement accompagné les grandes heures des consoles du géant nippon, sans parler de GTA 1 et 2 sur la toute première PlayStation.

Rockstar Games entretient d’ailleurs cette proximité jusque dans sa communication, en affichant régulièrement la mention « Plays best on PlayStation » sur ses affiches promotionnelles.