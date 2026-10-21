À moins d’un mois de sa sortie, et selon les estimations de Sensor Tower, GTA 6 aurait déjà généré près de 600 millions de dollars grâce à ses seules précommandes numériques. Et sans surprise, c’est la PS5 qui rafle la mise.
Le 19 novembre prochain, Grand Theft Auto VI débarquera sur nos PS5 et Xbox Series X et Series S, après des années d’attente et une campagne de communication savamment orchestrée. En attendant de découvrir ce que Rockstar nous réserve manette en main, les derniers chiffres donnent déjà le vertige, et il ne fait aucun doute que le prochain GTA va pulvériser tous les records commerciaux du jeu vidéo.
GTA 6 a déjà généré près de 600 millions de dollars
D’après les estimations du cabinet Sensor Tower, relayées par Wccftech, GTA 6 aurait dépassé les 6 millions de précommandes numériques dans le monde au 13 octobre dernier, pour un chiffre d’affaires estimé à 594 millions de dollars.
Et ce n’est qu’une partie du tableau, puisque ces données concernent uniquement les ventes numériques sur PlayStation et Xbox. Les précommandes « physiques », soit ces boîtes qui contiendront un code pour télécharger le jeu et qui seront disponibles en boutiques le 12 novembre prochain, ne sont pas comptabilisées.
À ce sujet, en Italie, les boutiques spécialisées Game Life (ex-Gamestop) préviennent déjà leurs clients que GTA 6 ne sera pas disponible en vente libre le 12 novembre, sans réservation préalable. Et il y a fort à parier que la situation sera identique en France.
Soulignons toutefois que Rockstar n’a pas confirmé officiellement ces chiffres, qui restent des estimations de Sensor Tower.
La PS5 concentre près de trois précommandes sur quatre
L’autre enseignement de cette étude concerne bien sûr la répartition des ventes entre les deux consoles, qui est particulièrement déséquilibrée. Sur les 6,08 millions de précommandes estimées, 4,51 millions concerneraient la PlayStation, contre 1,57 million sur Xbox.
Cela représente environ 74% des réservations numériques pour la console de Sony, contre 26% pour les machines de Microsoft. En valeur, la répartition atteindrait respectivement 441 et 153 millions de dollars. Et cela ne concerne que les ventes numériques, avec un écart qui devrait encore augmenter lorsqu’il s’agira de comptabiliser aussi la version « physique » de GTA 6.
Outre le parc installé largement favorable à Sony, cet écart qui peut s’expliquer par l’attachement historique de la licence à PlayStation. Depuis GTA III, qui a contribué à populariser la série en 3D sur PS2, jusqu’à GTA V, la franchise a largement accompagné les grandes heures des consoles du géant nippon, sans parler de GTA 1 et 2 sur la toute première PlayStation.
Rockstar Games entretient d’ailleurs cette proximité jusque dans sa communication, en affichant régulièrement la mention « Plays best on PlayStation » sur ses affiches promotionnelles.
Le dernier trailer va-t-il encore faire grimper les compteurs ?
Ces dernières semaines, la machine promotionnelle de Rockstar tourne à plein régime. Le récent trailer de lancement, dévoilé le 15 octobre, a ravivé l’impatience des joueurs avec de nouvelles séquences mettant en scène Jason et Lucia, sans toutefois dévoiler de véritables mécaniques de gameplay.
De quoi entretenir une pure folie autour d’un titre dont chaque nouvelle image est scrutée par des millions de fans. Pour les joueurs, le mois de novembre s’annonce particulièrement chargé en émotions, puisqu’il sera également marqué par le lancement d'un certain Ocarina of Time.
Deux monuments du jeu vidéo, deux générations et deux approches radicalement différentes, mais une même capacité à faire monter l’impatience.
Et vous, à quoi avez-vous prévu de jouer en novembre ?