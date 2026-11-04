Une page brièvement apparue sur le site français de PlayStation aurait détaillé les optimisations du prochain Grand Theft Auto. Au programme, une image plus nette et des effets de lumière plus travaillés, mais aucune indication sur les 60 images par seconde espérées par les joueurs.
Les propriétaires de PS5 Pro savent que GTA 6 profitera de leur console, mais ignorent encore dans quelle mesure. La fiche officielle du jeu, attendu le 19 novembre, affiche le label « PS5 Pro Enhanced ». Une page prétendument publiée trop tôt par PlayStation France aurait livré quelques précisions, selon Gameblog.
Une page disparue et un témoignage à vérifier
Un utilisateur de Reddit assure avoir consulté cette page avant son retrait et y avoir repéré des références au PSSR et à un ray tracing avancé. Son message a depuis été supprimé sans que Sony ou Rockstar aient confirmé son témoignage. Les éléments rapportés ne font état d’aucun mode à 60 ou même à 40 images par seconde.
Mais alors, que peuvent apporter le PSSR et le ray tracing à GTA 6 ? Le PSSR, pour PlayStation Spectral Super Resolution, exploite l’intelligence artificielle pour reconstruire une image de haute définition à partir d’un rendu calculé dans une définition inférieure. L’objectif est de préserver les détails à l’écran tout en réduisant le travail nécessaire au rendu initial. Sur un téléviseur 4K, cela peut permettre de délivrer une image plus précise sans imposer au jeu de calculer chaque pixel en définition native.
Le ray tracing simule, lui, les interactions de la lumière avec les surfaces. Les capacités renforcées de la Pro pourraient servir à enrichir les reflets, les ombres ou l’éclairage de Vice City. Ce sont bien des atouts de la console, mais leur utilisation et les améliorations concrètes dans GTA 6 restent à confirmer.
Pourquoi les 60 FPS restent une autre question
Et côté hardware ? La PS5 Pro muscle surtout sa partie graphique : Sony annonce un rendu jusqu’à 45% plus rapide que sur la PS5 classique, auquel s’ajoutent le PSSR et des capacités renforcées en ray tracing. Le processeur central évolue beaucoup moins. Il conserve huit cœurs AMD Zen 2, avec un mode permettant de porter leur fréquence à 3,85 GHz contre 3,5 GHz sur la console standard, soit environ 10% de plus.
Cette différence compte pour la fluidité. Dans un monde ouvert, le processeur doit notamment gérer la circulation, les comportements des personnages et une partie des calculs physiques. Passer de 30 à 60 images par seconde réduit de moitié le temps disponible pour produire chaque image, de 33,3 à 16,7 millisecondes. Une fréquence légèrement supérieure ne suffit donc pas nécessairement à franchir ce cap.
Si ces calculs constituent le facteur limitant dans GTA 6, réduire la définition du rendu grâce au PSSR ne réglera pas le problème. Cette technique allège surtout le travail graphique, sans diminuer dans les mêmes proportions celui de la simulation. Bref, ce n'est pas gagné de pouvoir jouer en 60 FPS sur une PS5 Pro.
En attendant les premiers tests qui pourraient confirmer ou infirmer cette théorie, n'oubliez pas de précharger le jeu à partir du 10 novembre si vous souhaitez être opérationnel et ne pas être à 0 FPS le jour de la sortie de GTA 6.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique