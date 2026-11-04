Et côté hardware ? La PS5 Pro muscle surtout sa partie graphique : Sony annonce un rendu jusqu’à 45% plus rapide que sur la PS5 classique, auquel s’ajoutent le PSSR et des capacités renforcées en ray tracing. Le processeur central évolue beaucoup moins. Il conserve huit cœurs AMD Zen 2, avec un mode permettant de porter leur fréquence à 3,85 GHz contre 3,5 GHz sur la console standard, soit environ 10% de plus.

Cette différence compte pour la fluidité. Dans un monde ouvert, le processeur doit notamment gérer la circulation, les comportements des personnages et une partie des calculs physiques. Passer de 30 à 60 images par seconde réduit de moitié le temps disponible pour produire chaque image, de 33,3 à 16,7 millisecondes. Une fréquence légèrement supérieure ne suffit donc pas nécessairement à franchir ce cap.

Si ces calculs constituent le facteur limitant dans GTA 6, réduire la définition du rendu grâce au PSSR ne réglera pas le problème. Cette technique allège surtout le travail graphique, sans diminuer dans les mêmes proportions celui de la simulation. Bref, ce n'est pas gagné de pouvoir jouer en 60 FPS sur une PS5 Pro.

En attendant les premiers tests qui pourraient confirmer ou infirmer cette théorie, n'oubliez pas de précharger le jeu à partir du 10 novembre si vous souhaitez être opérationnel et ne pas être à 0 FPS le jour de la sortie de GTA 6.