Ces dernières années, Sony a multiplié les portages PC de ses grandes licences maison. God of War, Spider-Man, The Last of Us ou encore Ghost of Tsushima, tous ont progressivement quitté l’écosystème PlayStation pour séduire les joueurs PC. Mais cette stratégie d’ouverture semble désormais toucher à sa fin. Les rumeurs de ces dernières semaines ont été confirmées récemment par Hermen Hulst lors d’une réunion interne selon Bloomberg, et Sony ne prévoit plus de sortir ses grosses productions solo sur PC.