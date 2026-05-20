Après des semaines de rumeurs insistantes, Sony a finalement confirmé son intention de réduire drastiquement les sorties PC de ses jeux PlayStation solo. Une décision qui marque un retour assumé à l’exclusivité console, après plusieurs années d’ouverture progressive vers l’écosystème PC.
Ces dernières années, Sony a multiplié les portages PC de ses grandes licences maison. God of War, Spider-Man, The Last of Us ou encore Ghost of Tsushima, tous ont progressivement quitté l’écosystème PlayStation pour séduire les joueurs PC. Mais cette stratégie d’ouverture semble désormais toucher à sa fin. Les rumeurs de ces dernières semaines ont été confirmées récemment par Hermen Hulst lors d’une réunion interne selon Bloomberg, et Sony ne prévoit plus de sortir ses grosses productions solo sur PC.
Sony veut garder les joueurs dans son écosystème
Depuis quelques semaines, les rumeurs évoquaient un certain malaise interne autour de la stratégie PC de PlayStation. Plusieurs cadres estimaient que continuer à porter les exclusivités sur PC risquait de fragiliser l’image de marque PlayStation… mais aussi de réduire l’intérêt d’acheter une PS5.
Car malgré quelques succès évidents, notamment Helldivers II, les performances globales sur PC restent modestes à l’échelle du groupe. Entre avril 2025 et mars 2026, les ventes de jeux PlayStation sur les plateformes concurrentes ont généré environ 546,2 millions d’euros, soit une part très faible rapportée aux 25,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires total de Sony Interactive Entertainment.
En d’autres termes, l’activité hors PlayStation représente une petite fraction du business global, et il devient difficile, dans ces conditions, de justifier une stratégie susceptible d’affaiblir les ventes de consoles et l’attractivité de l’écosystème maison.
Des portages PC qui n’ont jamais totalement convaincu
L’autre souci, c’est que les portages PC de Sony ont souvent souffert d’un positionnement relativement bancal. Lancés parfois plusieurs années après les versions PS5, qui plus est à prix fort, certains titres ont connu des performances bien en dessous des attentes.
Sony a aussi pu constater à quel point le public PC se montre particulièrement sensible aux contraintes liées à son infrastructure, et l’exemple Helldivers II, qui imposait de créer un compte PSN avait provoqué une immense colère chez les joueurs, forçant finalement Sony à faire machine arrière.
Avec cette nouvelle orientation, PlayStation semble donc revenir à une logique plus traditionnelle, à savoir utiliser ses exclusivités solo comme moteur principal de son écosystème console, tout en réservant le multiplateforme aux jeux capables de générer des revenus récurrents et à certaines productions des studios externes.
Récemment, une étude semblait démontrer que les jeux exclusifs restaient encore la raison principale de jouer sur console, même si leur importance continue de se réduire au fil du temps.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique