Les records s'accumulent pour le ce qui semble déjà le plus grand jeu du XXIè siècle ! GTA 6 devient ainsi le plus grand lancement de l'histoire enregistré sur PlayStation.
Ça paraît évident aujourd'hui, GTA 6 est vraiment le jeu phénomène de notre époque. Ce qui se vérifie en plus par les chiffres, avec les records qui tombent comme des mouches les uns après les autres. On sait ainsi déjà que la nouvelle version de Grand Theft Auto est le lancement le plus lucratif de l'histoire après 24 heures. Et c'est aussi le meilleur lancement de l'histoire sur PlayStation.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Sony enregistre plus de 39 millions de joueurs uniques pour GTA 6
Qui pourra faire mieux que GTA 6 à l'avenir ? On peut se poser la question. Car Sony vient elle-même, sur le blog Playstation, de consacrer le jeu comme « le plus grand lancement de l'histoire de la PlayStation ».
GTA 6 a en effet, au 22 novembre dernier, enregistré à lui seul plus de 39 millions de joueurs uniques, « devenant ainsi le plus grand lancement de jeu de l'histoire de la PlayStation, sur trois décennies et cinq générations de consoles. »
Déjà 683 millions d'heures jouées au sein de GTA 6
Et ce ne sont pas là les seuls chiffres fous qui viennent aujourd'hui illustrer le phénomène. À travers l'ensemble des PlayStation 5, les joueurs ont déjà joué quelque 683 millions d'heures, ce qui revient à une moyenne de 17,4 heures jouées par personne.
GTA 6 est aussi l'occasion pour Sony d'enregistrer le plus grand nombre de nouvelles consoles PS5 connectées en une journée de toute l'histoire de la console. Et GTA 6 a été le premier jeu joué dans 70% des cas de ces nouvelles connexions.
Enfin, « GTA 6 a établi un nouveau record du plus grand nombre de joueurs simultanés pour un jeu sur PlayStation, dépassant les records précédents établis par des titres multijoueurs, free-to-play et solo. » Qui pourra un jour faire mieux ?