Et ce ne sont pas là les seuls chiffres fous qui viennent aujourd'hui illustrer le phénomène. À travers l'ensemble des PlayStation 5, les joueurs ont déjà joué quelque 683 millions d'heures, ce qui revient à une moyenne de 17,4 heures jouées par personne.

GTA 6 est aussi l'occasion pour Sony d'enregistrer le plus grand nombre de nouvelles consoles PS5 connectées en une journée de toute l'histoire de la console. Et GTA 6 a été le premier jeu joué dans 70% des cas de ces nouvelles connexions.

Enfin, « GTA 6 a établi un nouveau record du plus grand nombre de joueurs simultanés pour un jeu sur PlayStation, dépassant les records précédents établis par des titres multijoueurs, free-to-play et solo. » Qui pourra un jour faire mieux ?