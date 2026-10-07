Et oui, parce qu’en même temps, Xbox ouvre son cloud aux joueurs sans abonnement, avec une formule de paiement à l’heure : on achète des forfaits d’heures via le Xbox Store pour streamer les jeux éligibles qu’on possède, sur les appareils compatibles. Les tarifs seront communiqués avant l’entrée en vigueur des changements. Autrement dit, un joueur PC ou mobile qui achète GTA 6 pourra le lancer en payant des heures de cloud, dont le prix reste à connaître.