Xbox aurait décroché l’exclusivité du streaming de GTA 6 au lancement, en novembre. Seul le Xbox Cloud Gaming pourrait le diffuser, sur PC comme sur mobile, pile au moment où Microsoft commence à plafonner les heures de cloud du Game Pass.
Pour les joueurs PC, la nouvelle ouvre une porte inattendue : Rockstar n’a toujours pas annoncé de version native, et le jeu reste attendu seulement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le cloud de Microsoft deviendrait alors le seul moyen de lancer GTA 6 sur ordinateur dès le premier jour.
Un accord exclusif qui contourne l’absence de version PC
Selon The Verge, qui cite des sources proches de Microsoft, le Xbox Cloud Gaming sera la seule plateforme autorisée à streamer GTA 6 à son lancement. La durée de l’accord est inconnue. En revanche, on sait que le Xbox Cloud Gaming fonctionne sur PC, téléviseurs connectés et mobiles : il ne faut donc pas nécessairement de console Xbox pour en profiter.
L’élément déclencheur : lors d’une réunion interne, la patronne de Xbox, Asha Sharma, a indiqué que Microsoft préparait autour du jeu quelque chose que « aucun autre détenteur de plateforme » ne fait. Rockstar et Microsoft n’ont pas détaillé l’accord publiquement.
Le streaming ne remplacera pas une version PC : pas d’options graphiques poussées ni de mods, et l’image dépendra de la qualité de la connexion. Mais pour qui ne possède ni PS5 ni Series X|S, c’est la seule porte d’entrée pour jouer sur ordinateur le jour de la sortie.
Des heures de cloud comptées, ou payées à l’heure
Le calendrier n’est pas anodin. Dès novembre, Microsoft plafonnera le streaming des abonnés Game Pass : 15 heures par mois pour Ultimate, 10 pour Premium, 5 pour Essential. Jusqu’ici, le cloud était illimité pour les formules éligibles. Xbox évalue à 4 % la part des abonnés concernés et reconnaît que, pour certains, ces quotas entraîneront un coût plus élevé.
Et oui, parce qu’en même temps, Xbox ouvre son cloud aux joueurs sans abonnement, avec une formule de paiement à l’heure : on achète des forfaits d’heures via le Xbox Store pour streamer les jeux éligibles qu’on possède, sur les appareils compatibles. Les tarifs seront communiqués avant l’entrée en vigueur des changements. Autrement dit, un joueur PC ou mobile qui achète GTA 6 pourra le lancer en payant des heures de cloud, dont le prix reste à connaître.
Une réponse au marketing de PlayStation
Sony a de son côté obtenu des droits marketing sur le jeu, avec des manettes DualSense en édition limitée, et Rockstar le présente comme un titre qui se « joue au mieux » sur PS5. Avec le streaming exclusif, Xbox se place sur un autre terrain : non plus la meilleure console, mais tout simplement la possibilité d’y jouer day one sur d’autres plateformes.
Sharma a aussi confirmé que le Project Helix, la prochaine génération matérielle de Xbox, sera une « famille d’appareils », dont certains conçus avec des partenaires. Microsoft et AMD ont annoncé l’an dernier un partenariat stratégique pluriannuel pour développer ces machines.
Si GTA 6 vous tente sur PC sans console, vous laisserez vous tenter par le cloud ou attendrez-vous une éventuelle version native ?