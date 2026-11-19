Jusqu'ici, les développeurs souhaitant vérifier la sécurité d'un ordinateur devaient effectuer leurs propres contrôles. Les logiciels bancaires pouvaient ainsi rechercher la présence d'un module TPM, tandis que les systèmes anticheat de certains jeux vérifiaient l'activation de Secure Boot ou la signature des pilotes. Avec Windows Baseline Protection, Microsoft entend leur simplifier la tâche en réunissant plusieurs de ces vérifications derrière une interface commune.

Concrètement, les applications pourront demander à Windows si l'ordinateur respecte un ensemble d'exigences de sécurité, et obtenir une réponse positive ou négative. Pour les usages nécessitant davantage de garanties, le système pourra même fournir une attestation cryptographique, vérifiable à distance, afin de prouver que les protections requises sont bien actives.

À charge ensuite aux éditeurs de décider quoi faire de cette information. Microsoft leur laissera toute latitude pour afficher un avertissement, désactiver une fonctionnalité, limiter l'utilisation du logiciel ou refuser purement et simplement son lancement.

À noter que plusieurs entreprises travaillent déjà avec Microsoft sur cette nouvelle fonction, parmi lesquelles Adobe, Blizzard pour Battle.net, 1Password, Raycast et Dropbox.