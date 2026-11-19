Avec Windows Baseline Protection, Microsoft permettra aux éditeurs de vérifier si votre ordinateur respecte huit exigences de sécurité. Et si ce n'est pas le cas, ils pourront décider de limiter l'accès à leurs logiciels, voire d'en bloquer complètement l'exécution.
Désactiver Secure Boot ou couper l'intégrité de la mémoire pour régler un problème de compatibilité pourrait bientôt jouer de mauvais tours aux rebelles. Car si ces réglages relèvent aujourd'hui de vos choix, ils pourraient demain vous empêcher de lancer vos applications habituelles. C'est en tout cas ce que rendra possible Windows Baseline Protection, une nouvelle fonction présentée par Microsoft à l'occasion de sa conférence Ignite 2026, qui donnera aux éditeurs les moyens de conditionner l'utilisation de leurs logiciels à l'état de sécurité de votre PC.
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Des applis moins conciliantes sur sur les PC jugés insuffisamment sécurisés
Jusqu'ici, les développeurs souhaitant vérifier la sécurité d'un ordinateur devaient effectuer leurs propres contrôles. Les logiciels bancaires pouvaient ainsi rechercher la présence d'un module TPM, tandis que les systèmes anticheat de certains jeux vérifiaient l'activation de Secure Boot ou la signature des pilotes. Avec Windows Baseline Protection, Microsoft entend leur simplifier la tâche en réunissant plusieurs de ces vérifications derrière une interface commune.
Concrètement, les applications pourront demander à Windows si l'ordinateur respecte un ensemble d'exigences de sécurité, et obtenir une réponse positive ou négative. Pour les usages nécessitant davantage de garanties, le système pourra même fournir une attestation cryptographique, vérifiable à distance, afin de prouver que les protections requises sont bien actives.
À charge ensuite aux éditeurs de décider quoi faire de cette information. Microsoft leur laissera toute latitude pour afficher un avertissement, désactiver une fonctionnalité, limiter l'utilisation du logiciel ou refuser purement et simplement son lancement.
À noter que plusieurs entreprises travaillent déjà avec Microsoft sur cette nouvelle fonction, parmi lesquelles Adobe, Blizzard pour Battle.net, 1Password, Raycast et Dropbox.
Huit critères à respecter pour obtenir le feu vert de Windows
Pour déterminer si un PC satisfait aux exigences, Windows Baseline Protection s'appuiera sur huit protections déjà présentes dans Windows 11. Parmi elles figurent un processeur de sécurité (TPM), Secure Boot, la sécurité fondée sur la virtualisation (VBS), l'intégrité de la mémoire, les exigences de signature et de certification des pilotes, ainsi que les protections contre le débogage du noyau et les pilotes vulnérables.
Les huit critères devront être remplis pour que l'ordinateur soit déclaré conforme. Il suffira donc qu'une seule protection manque à l'appel pour que Windows renvoie un résultat négatif aux applications qui l'interrogent. La vérification s'effectuera dès le démarrage du système, à partir de mesures fournies par le processeur de sécurité.
Pour éviter de laisser les utilisateurs et utilisatrices sans solution, Microsoft prévoit également une nouvelle rubrique dédiée dans les paramètres de Windows 11. Elle permettra de connaître l'état des différentes protections et de réactiver celles qui font défaut. Un bouton facilitera leur activation, tandis qu'une procédure guidée accompagnera les opérations nécessitant un passage par l'UEFI, comme l'activation de Secure Boot.
Autre détail important, les exigences de Windows Baseline Protection ne seront pas figées. Microsoft compte les faire évoluer au fil des versions, à mesure que ses standards de sécurité se renforceront. Un ordinateur conforme à une version du dispositif pourrait ainsi ne plus satisfaire aux critères d'une version ultérieure.
Disponible dès maintenant en préversion dans le programme Windows Insider, Windows Baseline Protection devrait être déployée auprès du grand public en 2027.
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