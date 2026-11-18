Avant de désinstaller un jeu ou de vous lancer dans le tri de vos photos, demandez à ChatGPT ou à Claude ce qui encombre votre PC. Sur le nôtre, une démo avait laissé à elle seule près de 60 Go de fichiers dont on pouvait se passer.
On sait assez bien ce qui prend de la place sur un PC qu’on vient de monter ou d’acheter. Quelques années et quelques dizaines d’installations plus tard, on a une idée beaucoup plus vague de ce qui se cache sur le SSD. Au moment de faire le ménage, c’est souvent un jeu qui en fait les frais, pour la simple raison qu’on sait où le trouver et combien sa désinstallation va rapporter. On pense moins volontiers aux fichiers qu’un logiciel a mis de côté pour gagner du temps la prochaine fois qu’on l’ouvrira. C’est pourtant là qu’on a fait la plus belle trouvaille de cet essai.
L’idée nous est venue en demandant à Hermes, notre agent IA, de regarder ce qui remplissait le disque. Il nous avait proposé plusieurs lots de fichiers à nettoyer, en expliquant pour chacun ce qu’on pouvait gagner et ce qu’on risquait de perdre. On a voulu voir si l’on pouvait obtenir le même coup de main avec ChatGPT, plus accessible qu’Hermes. Voici comment s’y prendre sous Windows, avec ChatGPT ou avec Claude, que votre PC soit équipé d’un SSD ou d’un disque dur.
Peut-on le faire avec un compte gratuit ?
Si vous utilisez ChatGPT, votre compte gratuit suffit. La petite différence avec vos conversations habituelles, c’est qu’il faut ouvrir l’application Windows et y choisir Codex pour que ChatGPT puisse examiner les dossiers de votre PC.
- Assistant IA extrêmement polyvalent
- Fonctionnalités gratuites nombreuses
- Automatisation de tâches complexes
Si vous préférez Claude, l’outil équivalent s’appelle Claude Code et demande au minimum un abonnement Claude Pro. Si vous avez déjà cet abonnement, suivez le parcours Claude ci-dessous. Sinon, le parcours ChatGPT vous évitera de payer pour cet essai.
- Excellente compréhension des consignes complexes
- Très bon niveau en rédaction
- Analyse de longs documents efficace
Lancer l’analyse avec ChatGPT
Ouvrez ChatGPT pour Windows, choisissez Codex et démarrez une conversation sur votre ordinateur. Copiez-y le message proposé un peu plus bas. Si l’application vous demande l’autorisation de lire un dossier, regardez lequel et donnez votre accord au fur et à mesure. À ce stade, il s’agit simplement de faire le tour du propriétaire.
Lancer l’analyse avec Claude
Ouvrez Claude pour Windows et cliquez sur « Code » dans la colonne de gauche. Sous la zone où vous écrivez d’habitude, choisissez « Local », puis « Ouvrir un dossier ». Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur « Ce PC », puis sur le disque « C: ». C’est là que Claude fera ses recherches. Vous pouvez maintenant lui envoyer le même message qu’à ChatGPT. Le guide de Claude détaille cette étape si les boutons se présentent autrement chez vous.
Le message à copier pour savoir ce qui prend de la place
Avant de commencer, ouvrez l’Explorateur de fichiers de Windows et cliquez sur « Ce PC ». Sous le disque « C: », vous verrez combien de place il reste. Notez le chiffre ou faites une capture d’écran pour pouvoir comparer après le ménage. Dans le message ci-dessous, on laisse de côté les documents personnels et les dossiers synchronisés en ligne, comme OneDrive. Le nom et la taille des fichiers suffisent pour ce premier tri, et une partie des informations communiquées à l’IA peut être traitée en ligne.
Le prompt :
Analyse mon disque C: pour repérer ce qui prend de la place et ce qui pourrait être nettoyé. Pour l’instant, ne supprime, ne déplace et ne modifie rien. Mesure les volumes avec les outils locaux disponibles, sans installer de logiciel supplémentaire.
Présente les principaux dossiers et fichiers volumineux, puis propose des lots de nettoyage numérotés, classés par priorité selon la place récupérable et les conséquences de leur suppression. Pour chaque lot, précise les emplacements, la taille mesurée, l’utilité probable des fichiers et la méthode de nettoyage. Demande-moi si j’utilise encore les applications avant d’en proposer la désinstallation.
Appuie-toi sur les noms, tailles et dates sans ouvrir mes documents personnels. Laisse de côté les dossiers synchronisés avec le cloud et les fichiers uniquement en ligne. Ne propose aucune suppression manuelle des composants Windows, des pilotes, des sauvegardes ou des fichiers de récupération.
Indique les zones que tu n’as pas pu examiner et les mesures incertaines, sans compter deux fois le même espace. Termine par tes recommandations et attends que je choisisse les lots à nettoyer.
La première réponse peut réserver quelques surprises. Sur notre PC, Codex a repéré deux gros fichiers que Windows utilise pour compléter sa mémoire et pour retrouver notre session au réveil de l’ordinateur. Ensemble, ils pèsent près de 35 Go. Ils expliquent donc une bonne partie de l’espace occupé, et on les a laissés là où ils étaient. Si un nom vous laisse perplexe, c’est justement le moment de poser la question qui manque à une simple liste de fichiers : « Si j’efface celui-ci, qu’est-ce qui changera la prochaine fois que j’utiliserai mon PC ? »
Ce qu’on a supprimé, et ce qu’on a préféré garder
Chez nous, le choix a été vite fait pour Electric Dreams, une démo d’Epic. À elle seule, elle avait laissé près de 60 Go de cache, autrement dit des données que le logiciel garde sous la main pour éviter de refaire le même travail au prochain lancement. On a autorisé Codex à vider ce cache ainsi qu’un second, puis à effacer de vieux fichiers temporaires et des comptes rendus de plantage. En revanche, on a tiqué devant un nom que l’on reconnaît moins facilement dans une liste : LLVM. Après explication, il s’agissait d’outils de développement logiciel, qui pouvaient encore être utiles sur cette machine. Pour les quelque 3 Go en jeu, on les a gardés.
Dans notre essai, on a répondu : « tu peux nettoyer les lots 1, 3 et 4. » et nous avons demandé des précisions sur la nature de LLVM. Reprenez les numéros qui correspondent à votre propre liste. Si la liste contient une application que vous n’utilisez plus, désinstallez-la depuis les paramètres de Windows, ou demandez à l’agent de le faire pour vous. Pour ses propres fichiers, Windows propose aussi des recommandations de nettoyage dans Paramètres > Système > Stockage.
Et si vous en profitez pour mettre à la Corbeille quelques vieux téléchargements, pensez à vérifier son contenu avant de la vider. Tant que les fichiers y sont, ils prennent toujours la même place sur le PC.
Après le nettoyage, retournez dans « Ce PC » sur l’explorateur Windows et comparez l’espace libre avec votre premier relevé. Chez nous, Codex annonce 63,9 Gio récupérés, soit environ 69 Go pour les trois lots réunis. Le détail qu’on retiendra, c’est que près de 60 de ces 69 Go dormaient dans le cache d’une seule démo. On aurait pu passer un bon moment à trier nos photos avant d’arriver au même résultat !