Analyse mon disque C: pour repérer ce qui prend de la place et ce qui pourrait être nettoyé. Pour l’instant, ne supprime, ne déplace et ne modifie rien. Mesure les volumes avec les outils locaux disponibles, sans installer de logiciel supplémentaire.



Présente les principaux dossiers et fichiers volumineux, puis propose des lots de nettoyage numérotés, classés par priorité selon la place récupérable et les conséquences de leur suppression. Pour chaque lot, précise les emplacements, la taille mesurée, l’utilité probable des fichiers et la méthode de nettoyage. Demande-moi si j’utilise encore les applications avant d’en proposer la désinstallation.



Appuie-toi sur les noms, tailles et dates sans ouvrir mes documents personnels. Laisse de côté les dossiers synchronisés avec le cloud et les fichiers uniquement en ligne. Ne propose aucune suppression manuelle des composants Windows, des pilotes, des sauvegardes ou des fichiers de récupération.



Indique les zones que tu n’as pas pu examiner et les mesures incertaines, sans compter deux fois le même espace. Termine par tes recommandations et attends que je choisisse les lots à nettoyer.