Microsoft veut donner aux entreprises les moyens de bloquer l'accès à un PC Windows 11 perdu ou volé, même lorsque la personne qui tente de s'y connecter dispose d'identifiants valides. Une nouveauté encore en phase de test.
En cas de perte ou de vol d'un ordinateur professionnel, les équipes informatiques peuvent déjà en déclencher l'effacement à distance via Microsoft Intune. Mais si elles choisissent de supprimer l'intégralité des données locales, les fichiers non sauvegardés ailleurs sont définitivement perdus, même lorsque l'appareil est retrouvé. Avec Remote Lock, actuellement testée dans la build 29708.1001 de Windows 11, Microsoft prépare une solution intermédiaire : verrouiller l'accès au PC sans toucher à son contenu.
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Une intervention réversible, sous contrôle des administrateurs
Dans le détail, lorsqu'une équipe informatique déclenche Remote Lock depuis Intune, Windows ferme toutes les sessions ouvertes, masque les options de connexion et affiche un écran indiquant que l'organisation a verrouillé l'appareil. Les administrateurs peuvent également personnaliser ce message pour préciser la raison du blocage et communiquer les coordonnées du support informatique.
Mais contrairement au verrouillage classique de Windows, impossible de débloquer la machine en saisissant son mot de passe ou son code PIN, y compris lorsque l’on dispose d’un compte administrateur local. Le verrouillage persiste après un redémarrage ou une déconnexion d'Internet, et seule l'équipe informatique peut le lever en envoyant une nouvelle instruction, toujours depuis Intune.
Surtout, rien n'est effacé dans l'opération. Si l'ordinateur refait surface, il suffit de lever le verrouillage pour retrouver ses fichiers, ses logiciels et ses paramètres, sans avoir à tout réinstaller. Les comptes utilisateurs ne sont pas désactivés non plus : leurs identifiants continuent de fonctionner sur les autres appareils.
Un dispositif qui ne dispense pas de chiffrer les données
Remote Lock n'est toutefois pas exempte de limites, la principale étant que l'ordinateur doit communiquer avec Intune pour recevoir l'ordre de verrouillage. S'il est déjà hors ligne au moment où l'équipe informatique intervient, le blocage ne prendra effet qu'à sa prochaine connexion au service.
Microsoft précise par ailleurs que la fonction n'empêche pas d'accéder à l'environnement de récupération de Windows, de démarrer depuis une clé USB ou de retirer le disque de stockage. Le chiffrement BitLocker demeure donc indispensable pour protéger les données en cas d'accès physique à la machine.
Pour l'heure, Remote Lock est disponible en préversion sur Windows 11, ainsi que sur Windows 10 et Windows Server 2016, 2019 et 2022. Son activation et sa désactivation passent par deux profils de configuration personnalisés dans Intune, l'un pour verrouiller le PC, l'autre pour le déverrouiller, affectés aux groupes d'appareils concernés. Microsoft n'a pas encore annoncé de date de déploiement général.
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