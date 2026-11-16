Dans le détail, lorsqu'une équipe informatique déclenche Remote Lock depuis Intune, Windows ferme toutes les sessions ouvertes, masque les options de connexion et affiche un écran indiquant que l'organisation a verrouillé l'appareil. Les administrateurs peuvent également personnaliser ce message pour préciser la raison du blocage et communiquer les coordonnées du support informatique.

Mais contrairement au verrouillage classique de Windows, impossible de débloquer la machine en saisissant son mot de passe ou son code PIN, y compris lorsque l’on dispose d’un compte administrateur local. Le verrouillage persiste après un redémarrage ou une déconnexion d'Internet, et seule l'équipe informatique peut le lever en envoyant une nouvelle instruction, toujours depuis Intune.

Surtout, rien n'est effacé dans l'opération. Si l'ordinateur refait surface, il suffit de lever le verrouillage pour retrouver ses fichiers, ses logiciels et ses paramètres, sans avoir à tout réinstaller. Les comptes utilisateurs ne sont pas désactivés non plus : leurs identifiants continuent de fonctionner sur les autres appareils.