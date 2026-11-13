Après une nuit et une matinée de panne, Outlook et Microsoft 365 montrent leurs premiers signes de stabilisation. Microsoft remet ses serveurs en service par étapes et porte à 48 heures le délai accordé aux mails retardés.
La panne d'Outlook et de Microsoft 365 de ces jeudi et vendredi 12 et 13 novembre 2026 entre dans sa phase de convalescence, mais le patient n'a pas encore quitté sa chambre, si vous nous excusez la formule. Dans son dernier bulletin, Microsoft fait état des premiers signes de stabilisation pour ses services, tout en reconnaissant que ses serveurs n'ont pas retrouvé leur pleine capacité. Il faudra donc encore patienter, avec une mesure qui devrait rassurer, puisque l'éditeur s'organise pour que les mails en attente ne finissent pas aux oubliettes.
Microsoft Outlook redémarre, mais sur la pointe des pieds
Pour mémoire, tout est parti jeudi soir d'Exchange Online, le service qui héberge les boîtes mail des entreprises, avant de gagner une vingtaine de services, de l'agenda de Teams à Copilot. Ce vendredi, les ingénieurs de Microsoft avancent avec prudence. Ils coupent le trafic des serveurs touchés, les redémarrent, les réparent, puis les remettent en service par paliers.
Du coup, la qualité de service reste en dents de scie, au gré du trafic progressivement réintroduit. Des opérations sur le réseau et l'aiguillage du trafic sont toujours en cours, et Microsoft dit étudier d'autres options pour accélérer et fiabiliser la reprise. Sans en préciser la nature, ni fixer d'échéance.
Panne Outlook : vos mails en attente ont 48 heures de sursis
Dans ce bulletin, une annonce concerne directement les utilisateurs. Il s'agit du sort de tous les courriers électroniques bloqués par la panne depuis jeudi soir. Normalement, un e-mail qui ne parvient pas à destination finit par expirer, et son expéditeur reçoit alors un message d'échec. Microsoft affirme allonger ce délai à 48 heures et dit faire de ses files d'attente une priorité. L'objectif est que les messages en souffrance puissent finir par arriver, plutôt que de se perdre en route.
Pour le reste, ça ne bouge pas beaucoup. Microsoft n'a connaissance d'aucune activité malveillante et promet un rapport complet sur l'origine de la panne une fois le service rétabli.