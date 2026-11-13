La panne d'Outlook et de Microsoft 365 de ces jeudi et vendredi 12 et 13 novembre 2026 entre dans sa phase de convalescence, mais le patient n'a pas encore quitté sa chambre, si vous nous excusez la formule. Dans son dernier bulletin, Microsoft fait état des premiers signes de stabilisation pour ses services, tout en reconnaissant que ses serveurs n'ont pas retrouvé leur pleine capacité. Il faudra donc encore patienter, avec une mesure qui devrait rassurer, puisque l'éditeur s'organise pour que les mails en attente ne finissent pas aux oubliettes.