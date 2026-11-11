Vous avez toujours cette personne qui vous surveille sur LinkedIn et vous souhaitez l'identifier ? L'application proposera prochainement une fonctionnalité dédiée à démasquer les stalkers.
LinkedIn teste actuellement une fonctionnalité permettant d'indiquer à certains abonnés Premium, si une personne a consulté leur profil à de nombreuses reprises. Si l'existence de ce test est confirmée, aucune information supplémentaire n'a encore été dévoilée.
Une alerte stalker bientôt disponible
La nouveauté a été repérée le mois dernier par Krista Mollion, fondatrice de l'agence de création Unignorable Brands. Elle la décrit, comme une « alerte stalker ».
Suivie par près de 79 000 personnes sur la plateforme, elle reçoit tous les quelques jours une notification l'invitant à visionner quels utilisateurs ont consulté son profil. LinkedIn permet depuis bien longtemps de voir qui a consulté votre page personnelle. L'abonnement Premium, auquel elle a souscrit, donne accès à des éléments supplémentaires, dont la liste des consultations sur l'année écoulée. Dans cette rubrique, certains noms sont désormais accompagnés d'une mention : « Frequent Viewers ».
Ainsi, consulter à plusieurs reprises la page d'une personne envisagée pour un recrutement ou d'un ancien partenaire ne passe plus inaperçu pour les comptes concernés par le test.
- La possibilité de postuler directement avec son profil LinkedIn
- La fluidité de navigation et la présentation des annonces
- Les notifications push pour être alerté des nouvelles annonces similaires à nos recherches précédentes ou enregistrées
Des conversations intéressantes après un contact
Krista Mollion indique exploiter cette donnée en soumettant les noms à Claude pour repérer les profils intéressants. L'outil classe les profils en trois catégories : les proches, les personnes susceptibles de vouloir lui vendre un service, et les contacts liés au développement commercial ou à la prospection.
Elle dit contacter les profils qui ne cherchent pas à lui présenter une offre commerciale, et selon elle, dans neuf cas sur dix, la conversation est intéressante et constructive. Parmi les cas cités figurent une personne chargée d'organiser un sommet en ligne qui recherche des intervenants, et un animateur qui vérifiait si son profil correspondait à son podcast.
« Ce bouton stalker, le Frequent Viewer, est un moyen de repérer ces observateurs invisibles qui vous envisagent pour une opportunité »
Pour un utilisateur ordinaire, ce signal peut servir à prendre contact avec un recruteur en phase de recrutement pour un poste.