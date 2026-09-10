LinkedIn déploie ce 10 septembre sa fonction Job Match en français. L'outil calcule en quelques secondes à quel point un profil correspond aux critères d'une offre, avant même l'envoi d'une candidature.
Chercher un emploi en France ressemble de plus en plus à une candidature à l'aveugle, avec très peu de retours à la clé. En amont du lancement, LinkedIn nous a présenté l'outil et répondu à nos questions sur son fonctionnement.
Un score de correspondance affiché avant même de postuler
Sur chaque offre, un curseur signale désormais le niveau de correspondance du profil, de faible à élevé. Il suffit de cliquer sur "afficher les détails de correspondance de votre profil" pour voir s'ouvrir un panneau latéral sur la droite. Ce dernier affiche les critères déjà remplis, les compétences à mettre en avant et les écarts avec les attentes du recruteur. Interrogée par nos soins, Jill Raines, responsable des expériences de recherche d'emploi chez LinkedIn, affirme que c'est justement cette lecture fastidieuse que l'outil doit épargner aux candidats : "C'est épuisant d'éplucher chaque fiche de poste, sachant que chaque entreprise présente l'information différemment. Imaginez un candidat qui répète cet exercice dix, vingt, cent fois."
Cette nouveauté vient s'ajouter à la recherche en langage naturel disponible depuis avril. Job Match compare ce qui figure déjà sur le profil, diplômes, expériences, compétences déclarées, aux critères requis et souhaités de l'annonce. En avril, la directrice générale de LinkedIn France revenait d'ailleurs sur la percée de l'IA au sein du réseau professionnel.
Reste une question : ce système ne pousse-t-il pas les candidats à empiler des compétences sur leur profil pour correspondre à un maximum d'offres ? L'équipe produit dit avoir cherché l'inverse : "On ne voulait surtout pas ajouter du bruit au système. Plutôt qu'une interface qui répète juste 'ajoutez une compétence', on précise où sont les écarts, pour que les candidats soient plus stratégiques."
Les abonnés Premium disposent en plus d'un indicateur "Top Applicants". Ce dernier situe le profil parmi les 10% de candidats jugés les mieux positionnés pour décrocher une réponse. Selon LinkedIn, ces utilisateurs postulent déjà 7% de moins aux offres à faible correspondance, et 22% de plus à celles où leur profil colle fortement au poste.
Une réponse pensée pour freiner le réflexe du postuler partout
Sur le marché français plus spécifiquement, les embauches restent inférieures d'environ 31% à leur niveau de janvier 2019, et le taux de recrutement des profils en début de carrière a reculé de 19,2% sur un an en juillet. Le nombre de candidatures par offre a presque doublé depuis 2022 et 41% des candidats ne reçoivent aucune réponse après avoir postulé. Il faut dire que 73% des recruteurs jugent que moins de la moitié des dossiers reçus correspondent aux critères annoncés. Jill Raines pointe ce cercle vicieux et affirme que face au job ghosting…. "la réponse à ce problème, c'est le volume. Du volume, encore du volume. On postule un peu partout en espérant décrocher une réponse quelque part."
Cette masse de candidatures est par ailleurs amplifiée à cause des outils d'IA générative, sans vraiment augmenter les chances de qui que ce soit. Le problème s'étale, en plus, sur plusieurs mois : "L'activité des membres augmente six à huit mois avant un changement de poste, et certains commencent à consulter des offres jusqu'à un an avant", affirme la responsable de LinkedIn. Job Match ne bloque toutefois personne. Un candidat qui vise une offre à faible correspondance peut toujours postuler : "Si vous cliquez sur 'postuler' pour une offre à faible correspondance, nous vous orientons légèrement vers d'autres pistes plus adaptées. Mais vous pouvez toujours postuler à n'importe quelle offre sur LinkedIn, c'est votre choix."
Mais alors, si vous avez toutes les compétences requises pour un job publié sur LinkedIn, faut-il encore prendre le temps de faire une lettre de motivation ? La candidature va-t-elle évoluer ? Chez LinkedIn, lorsqu'un poste est jugé pertinent, on continue de recommander une approche personnalisée. "Job Match n'est pas fait pour supprimer les étapes de préparation. C'est là que les candidats doivent investir leur temps et leur énergie : personnaliser leur CV et leur lettre de motivation", déclare Mme Raines.
Sur la question des biais éventuels de l'IA, un porte-parole de LinkedIn nous précise : "La fiabilité étant essentielle lorsqu’il s’agit de recherche d’emploi, nous effectuons régulièrement des contrôles et continuons à renforcer nos garde-fous. LinkedIn utilisant l’IA depuis plus de dix ans, nous avons acquis une expérience solide dans ce domaine, tout en continuant à tester, apprendre et améliorer nos outils." Les données utilisées pour calculer un score (profil, mais aussi interaction et publications) restent du côté du candidat, sans être partagées avec les recruteurs. LinkedIn dit s'appuyer sur ses propres principes pour une IA responsable. Le déploiement de Job Match commence par les abonnés Premium en France, avant une ouverture progressive au reste des membres.
- La possibilité de postuler directement avec son profil LinkedIn
- La fluidité de navigation et la présentation des annonces
- Les notifications push pour être alerté des nouvelles annonces similaires à nos recherches précédentes ou enregistrées