Reste une question : ce système ne pousse-t-il pas les candidats à empiler des compétences sur leur profil pour correspondre à un maximum d'offres ? L'équipe produit dit avoir cherché l'inverse : "On ne voulait surtout pas ajouter du bruit au système. Plutôt qu'une interface qui répète juste 'ajoutez une compétence', on précise où sont les écarts, pour que les candidats soient plus stratégiques."

Les abonnés Premium disposent en plus d'un indicateur "Top Applicants". Ce dernier situe le profil parmi les 10% de candidats jugés les mieux positionnés pour décrocher une réponse. Selon LinkedIn, ces utilisateurs postulent déjà 7% de moins aux offres à faible correspondance, et 22% de plus à celles où leur profil colle fortement au poste.