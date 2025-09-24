À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn utilisera automatiquement les informations de profil et les publications de ses membres pour améliorer ses algorithmes d'intelligence artificielle. Cette nouvelle politique s'applique à tous les utilisateurs, y compris ceux résidant dans l'Union européenne.
La filiale de Microsoft explique qu'elle déploie cette fonctionnalité par défaut sur l'ensemble de sa plateforme professionnelle. Les utilisateurs conservent toutefois la possibilité de désactiver cette option dans leurs paramètres de confidentialité.
Un opt-out possible, mais une activation par défaut
L'entreprise a informé ses membres par email d'une modification de sa politique de données. Le paramètre "Données pour l’amélioration de l’IA générative" se trouve activé automatiquement dans tous les comptes. Le mécanisme est en opt-out et les utilisateurs souhaitant préserver leurs données doivent donc s'y rendre pour le désactiver.
Cette fonctionnalité exploite principalement les profils publics et les publications visibles pour alimenter les modèles d'IA de LinkedIn. Les données collectées serviront notamment à améliorer les outils de génération de contenu intégrés à la plateforme, comme la fonction "Rewrite with AI" qui propose de réécrire automatiquement les publications des utilisateurs.
Dans une page de support, LinkedIn explique :
"LinkedIn déploie des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) à des fins diverses. Par exemple, LinkedIn utilise des modèles d’intelligence artificielle générative pour contribuer à rendre ses services plus sûrs et plus conformes à ses Politiques de la communauté professionnelle. LinkedIn utilise également des modèles d’IA générative à des fins de création de contenu, distincts de ses modèles d’IAG dédiés à la protection et à la sécurité. Ils comprennent par exemple l’assistant de rédaction de LinkedIn, propulsé par l’IA, qui permet de rédiger des messages grâce aux fonctionnalités de l’IA générative."
L'entreprise avance que la collecte des données permet d'améliorer l'expérience utilisateur globale. Surtout, LinkedIn laisse penser que si vous désactivez cette option, votre profil sera désavantagé par rapport à un autre et bénéficiera de moins de visibilité pour de potentiels recruteurs :
Si vous choisissez de partager les données de votre CV avec les recruteurs, celles-ci peuvent être utilisées pour alimenter la fonctionnalité afin que les recruteurs puissent vous trouver et voir si vous correspondez aux qualifications requises pour le poste.
Comment désactiver cette option
Les messages privés et les publications à visibilité restreinte échappent à cette collecte. LinkedIn précise aussi que les utilisateurs européens bénéficient d'une protection renforcée : leurs informations personnelles ne seront pas transmises aux partenaires de Microsoft pour l'entraînement d'IA sans notification préalable.
Pour désactiver complètement cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent naviguer vers Paramètres > Confidentialité des données > Données pour l'amélioration de l'IA générative, puis désactiver l'option "Utiliser mes données pour entraîner les modèles d'IA de création de contenu".
À noter que cette désactivation est limitée : elle n'annule pas l'entraînement déjà effectué sur les données de l'utilisateur. LinkedIn précise que "la désactivation signifie que LinkedIn et ses affiliés (y compris Microsoft) n’utiliseront plus vos données LinkedIn pour améliorer les modèles générant du contenu à l’avenir, mais cela n’aura aucun impact sur les sessions d’entraînement qui ont déjà eu lieu".
Rappelons au passage qu'en janvier dernier, un groupe d'abonnés premium avait trainé LinkedIn en justice. Ils affirmaient que leurs informations, ainsi que le contenu de leurs messages privés, auraient été partagés avec des sociétés tierces par la plateforme. LinkedIn a démenti. La plainte a été rejetée par le tribunal californien.