L'entreprise a informé ses membres par email d'une modification de sa politique de données. Le paramètre "Données pour l’amélioration de l’IA générative" se trouve activé automatiquement dans tous les comptes. Le mécanisme est en opt-out et les utilisateurs souhaitant préserver leurs données doivent donc s'y rendre pour le désactiver.

Cette fonctionnalité exploite principalement les profils publics et les publications visibles pour alimenter les modèles d'IA de LinkedIn. Les données collectées serviront notamment à améliorer les outils de génération de contenu intégrés à la plateforme, comme la fonction "Rewrite with AI" qui propose de réécrire automatiquement les publications des utilisateurs.

Dans une page de support, LinkedIn explique :

"LinkedIn déploie des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) à des fins diverses. Par exemple, LinkedIn utilise des modèles d’intelligence artificielle générative pour contribuer à rendre ses services plus sûrs et plus conformes à ses Politiques de la communauté professionnelle. LinkedIn utilise également des modèles d’IA générative à des fins de création de contenu, distincts de ses modèles d’IAG dédiés à la protection et à la sécurité. Ils comprennent par exemple l’assistant de rédaction de LinkedIn, propulsé par l’IA, qui permet de rédiger des messages grâce aux fonctionnalités de l’IA générative."

L'entreprise avance que la collecte des données permet d'améliorer l'expérience utilisateur globale. Surtout, LinkedIn laisse penser que si vous désactivez cette option, votre profil sera désavantagé par rapport à un autre et bénéficiera de moins de visibilité pour de potentiels recruteurs :