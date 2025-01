LinkedIn, qui appartient depuis 2016 à Microsoft, est accusé par plusieurs membres Premium d'avoir utilisé leurs informations personnelles. Ces derniers expliquent que leurs informations, ainsi que le contenu de leurs messages privés, auraient été partagés avec des sociétés tierces par la plateforme.

Toujours selon leur eux, LinkedIn aurait fourni ses données pour entrainer ses modèles d'intelligence artificielle. En août 2014, l'entreprise a modifié ses conditions générales d'utilisation une première fois en introduisant un nouveau réglage dans les paramètres permettant d'autoriser ou non le partage de ses données personnelles avec des sociétés tierces.

Seulement, LinkedIn fait machine arrière un mois plus tard et change à nouveau ces conditions générales pour indiquer à ses utilisateurs que certaines données pourront être collectées pour entrainer des modèles d'intelligence artificielle que l'entreprise met sur pied. De plus, LinkedIn précisait que ces données utilisées ne pouvaient plus être supprimées.