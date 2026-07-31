LinkedIn propose désormais une option permettant de signaler les publications générées par intelligence artificielle. Le réseau professionnel serait particulièrement prisé par les adeptes puisque 41% des publications longues seraient rédigées entièrement par IA.
Sur une période de deux mois, la société de détection Pangram a analysé environ un million de publications vues par les utilisateurs de son extension Chrome, sur LinkedIn, X, Reddit, Substack et Medium. Quelques semaines après la publication de ces données, 404 Media a repéré un nouveau bouton sur LinkedIn permettant de signaler un contenu qui "semble relever de l'IA slop", terme utilisé directement par la plateforme.
Une pratique déjà quantifiée avant l'arrivée de l'outil de signalement
Pour ses mesures, Pangram distingue les publications "courtes" (entre 50 et 250 mots) des publications "longues" (au-delà de 250 mots). Sur cette seconde catégorie, la société évalue à 41% la part de contenu généré entièrement par IA sur LinkedIn, contre environ un tiers des publications longues sur X. Sur Reddit et Substack, la proportion tombe à environ un dixième des publications longues. Dans tous les cas, on retrouve le même constat : plus une publication est longue, plus elle a de chances d'avoir été produite par une IA plutôt que rédigée par une personne.
Sur LinkedIn, 40% des publications longues analysées sont classées comme entièrement écrites par IA. Sur le format d'articles de X, un quart du contenu est identifié comme entièrement généré, et 23% supplémentaires comme partiellement rédigés ou retouchés par IA. L'étude constate aussi que, sur LinkedIn et Reddit, le texte d'un post a davantage de chances d'être généré par IA que les commentaires publiés en dessous. La société précise par ailleurs un taux de faux positifs d'environ un cas sur 10000. Elle considère en fait ses propres résultats comme une estimation basse puisque les utilisateurs de son extension sont généralement plus attentifs que la moyenne à ce type de contenu.
On rappellera quand même que c'est la filiale de Microsoft elle-même qui a commencé à jouer avec l'IA. En 2023, la société avait déployé une fonctionnalité permettant de rédiger automatiquement un résumé de profil à partir de l'expérience et des compétences renseignées par l'utilisateur. En mai dernier, la plateforme avait par ailleurs retiré son assistant de rédaction du bouton de publication, dans le cadre d'une politique visant à limiter la présence de contenu automatisé sur le fil d'actualité.