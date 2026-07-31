zebaffe

Quelle drole d’idée ? Vous aimez pas ce genre de commentaire insipide ?

Hier, j’ai failli supprimer mon compte LinkedIn.

Et ça m’a appris une vraie leçon de growth.

Je regardais mon fil d’actualité.

Un café froid à la main.

Et là, le choc.

Des centaines de posts synthétiques, lisses, parfaits.

Zero âme. Zero tripes.

Juste des algorithmes qui se parlent à d’autres algorithmes.

Puis je suis tombé sur cette annonce : LinkedIn s’attaque enfin aux contenus générés par IA.

Certains crient à la fin du personal branding.

Moi ? J’y vois le plus grand virage stratégique de la décennie.

Voici ce que chaque décideur doit comprendre aujourd’hui :

La perfection est devenue ringarde. Les posts trop bien structurés n’inspirent plus rien. Ce que le marché veut, c’est du brut. De la sueur. Des vrais échecs racontés avec des vrais mots.

Le retour de l’artisanat du contenu. Écrire un post qui fait réfléchir, ça doit faire mal. Si vous n’avez pas hésité 3 fois avant de cliquer sur « Publier », c’est que votre contenu manque de valeur.

Le contenu synthétique tue l’engagement. À quoi bon automatiser 50 posts par mois si personne ne ressent d’émotion en les lisant ? La vraie donnée ROIste, c’est le cœur, pas le clic.

Aujourd’hui, le réseau social le plus professionnel du monde nous force à redevenir humains.

C’est plus long.

C’est plus exigeant.

Mais c’est ça, le vrai leadership.

Et vous, prêt à laisser tomber les robots pour retrouver votre vraie voix ?

Discutons-en en commentaire !