Depuis hier, LinkedIn exploite vos données publiques sur LinkedIn pour entraîner ses intelligence artificielles (IA) générative. Vous pouvez heureusement l'en empêcher.
On le sait depuis le mois de septembre, et c'est désormais en place. Après Meta, qui exploite vos données Instagram, Facebook et WhatsApp pour peaufiner ses IA maison, voilà que LinkedIn s'y met aussi. La plateforme de réseautage promet que cette pratique lui permettra d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs.
Quelles données sont concernées, exactement ?
« Le 3 novembre 2025, nous avons commencé à utiliser certaines données des membres de ces régions pour entraîner les modèles d’IA générative de contenu, qui améliorent votre expérience et connectent plus efficacement nos membres aux opportunités », indique-t-elle, en faisant référence aux membres de l'Union européenne (UE), à l'Espace Économique Européen, au Royaume-Uni, à la Suisse, au Canada et à Hong Kong.
« Cela inclut des données telles que les informations de votre profil et le contenu public que vous publiez sur LinkedIn », poursuit le réseau social, qui précise que les messages privés, eux, ne sont pas concernés par cette mesure.
À noter que celle-ci tombe dans le cadre d'un système « opt-in », c'est-à-dire qu'elle est activée par défaut pour tous les utilisateurs : il faut la désactiver manuellement pour que vos données ne servent pas à former les IA de Microsoft.
Comment empêcher LinkedIn d'utiliser mes informations ?
Pour cela, il suffit de vous rendre sur votre profil, puis d'aller dans Préférences et Confidentialité. Ici, cliquez sur Confidentialité des données, et sur Données pour l'amélioration de l'IA générative, où vous pourrez désactiver l'option. De même, LinkedIn offre la possibilité de remplir un formulaire afin de s'opposer « au traitement des données ». Si vous optez pour cette seconde alternative, n'hésitez pas, ensuite, à vérifier si l'option est bien désactivée dans vos paramètres.
Ce type de pratiques devrait encore se démocratiser, alors que les géants de la tech accélèrent toujours plus dans la course effrénée à l'IA. C'est pourquoi il est important de fréquemment vérifier ses paramètres de confidentialité : il se peut que vos données soient déjà exploitées à votre insu.
- La possibilité de postuler directement avec son profil LinkedIn
- La fluidité de navigation et la présentation des annonces
- Les notifications push pour être alerté des nouvelles annonces similaires à nos recherches précédentes ou enregistrées