Pour cela, il suffit de vous rendre sur votre profil, puis d'aller dans Préférences et Confidentialité. Ici, cliquez sur Confidentialité des données, et sur Données pour l'amélioration de l'IA générative, où vous pourrez désactiver l'option. De même, LinkedIn offre la possibilité de remplir un formulaire afin de s'opposer « au traitement des données ». Si vous optez pour cette seconde alternative, n'hésitez pas, ensuite, à vérifier si l'option est bien désactivée dans vos paramètres.