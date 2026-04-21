Car ce n'était jusqu'alors pas vraiment la joie pour la firme de Redmond dans l'IA. Copilot, son outil phare, ne séduit que 3 % des utilisateurs totaux d'Office 365, qui sont bien peu à adopter la version payante. C'est beaucoup trop peu, car Microsoft a grandement misé sur l'intégration de sa technologie dans sa suite emblématique pour engranger des revenus. Et si la lumière venait du côté de LinkedIn ?