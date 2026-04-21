Finalement, certains efforts de Microsoft dans l'intelligence artificielle (IA) s'avèrent fructueux. Un outil spécialisé dans le recrutement lancé par LinkedIn est un véritable carton ! Au point de tout bousculer en interne ?
Car ce n'était jusqu'alors pas vraiment la joie pour la firme de Redmond dans l'IA. Copilot, son outil phare, ne séduit que 3 % des utilisateurs totaux d'Office 365, qui sont bien peu à adopter la version payante. C'est beaucoup trop peu, car Microsoft a grandement misé sur l'intégration de sa technologie dans sa suite emblématique pour engranger des revenus. Et si la lumière venait du côté de LinkedIn ?
Un agent pour identifier les profils adéquats
À l'automne 2025, la filiale du géant américain a lancé Hiring Assistant, un agent IA destiné aux recruteurs. Son principe est simple : au lieu de passer des heures à fouiller manuellement les profils LinkedIn, le recruteur décrit simplement le type de candidat qu'il recherche, en détaillant par exemple les compétences, l'expérience et le parcours nécessaires. L'outil se charge ensuite de remonter automatiquement les profils les plus pertinents, tout en rédigeant des messages de prise de contact personnalisés.
Et les premiers retours sont on ne peut plus encourageants. Les premiers retours sont encourageants, rapporte The Information. Des entreprises comme Palo Alto Networks ou le cabinet de recrutement britannique BMS Performance témoignent d'une meilleure qualité dans la sélection des candidats. Plus surprenant encore : les messages générés par l'IA obtiendraient un taux de réponse supérieur à ceux rédigés par les recruteurs humains eux-mêmes.
À noter qu'il ne s'agit pas d'une technologie gratuite : Hiring Assistant est proposé en tant qu'option payante sur les abonnements Recruiter haut de gamme de LinkedIn. Et la facture peut s'avérer salée : selon les clients, elle s'étend de plusieurs centaines à plus de 1 000 dollars par utilisateur et par mois, auxquels s'ajoutent des frais variables selon l'intensité d'utilisation.
- La possibilité de postuler directement avec son profil LinkedIn
- La fluidité de navigation et la présentation des annonces
- Les notifications push pour être alerté des nouvelles annonces similaires à nos recherches précédentes ou enregistrées
Microsoft veut s'en inspirer pour ses autres produits
Pas de quoi freiner l'adoption pour autant. Depuis son lancement en septembre, le nombre de clients utilisant Hiring Assistant progresse d'environ 36 % chaque semaine. Mark Lobosco, directeur commercial de LinkedIn, compare sa trajectoire à celle de Recruiter, le produit phare lancé en 2008 qui est devenu le premier dispositif maison à dépasser le milliard de dollars de revenus annuels. « C'est le produit que nous ayons lancé qui connaît la plus forte demande client », affirme-t-il.
Un succès qui ne passe pas inaperçu en interne. Plusieurs hauts dirigeants étudieraient de près Hiring Assistant pour déterminer si ce succès pourrait être reproduit sur d'autres produits Copilot. Satya Nadella lui-même aurait d'ailleurs promu Ryan Roslansky, le P.-D.G de LinkedIn, à un nouveau rôle chapeautant également les produits Office 365 Copilot.
Et si ce système pensé pour répondre à un besoin métier précis redéfinissait la stratégie IA de tout le groupe ?