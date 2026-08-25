Le bouton permettant de signaler les publications jugées générées par IA sur LinkedIn a été activé plus d'un million de fois depuis son lancement. Le réseau social ajoute désormais une notification directement dans les statistiques de publication pour informer les auteurs concernés.
Les contenus générés par IA envahissent les réseaux sociaux, et, si vous n'y trouverez sans doute pas des chats qui dansent amicalement en faisant des pirouettes, la plateforme professionnelle LinkedIn n'y fait pas exception. Fin juillet, la filiale de Microsoft avait déployé une option de signalement des contenus qualifiés d'"IA slop". Autrement dit, il s'agit de pointer les publications peu qualitatives produites en grande partie par une IA générative.
Un million de clics en deux semaines
Près d'un mois plus tard, LinkedIn communique un premier bilan. Sur son profil, Hari Srinivasan, Chief Product Officer au sein de LinkedIn Ecosystem, indique que le bouton de signalement a été activé plus d'un million de fois en deux semaines. Accessible depuis le menu à trois points présent sous chaque publication et chaque commentaire, cette option permet à n'importe quel utilisateur de signaler un contenu qu'il juge rédigé par une IA sans intervention humaine réelle. Srinivasan avance que les contenus classés "IA slop" totalisent désormais 40% de vues en moins qu'il y a quelques semaines. Notons que ce chiffre varie d'un compte à l'autre puisque chaque utilisateur dispose d'un réseau et d'un fil d'actualité qui lui sont propres.
LinkedIn ajoute une seconde brique à ce petit bouton. Lorsqu'une publication reçoit un volume de signalements jugé suffisant, son auteur peut désormais voir apparaître un message dans la section Post Analytics. Cet outil de statistiques est réservé à chaque utilisateur pour suivre la portée de ses propres publications. Ce message signale à l'auteur qu'une partie des membres a perçu son contenu comme généré par IA et renvoie vers une page d'explication complémentaire. Srinivasan présente cette notification comme un moyen d'informer sans sanctionner.
Sur le fonctionnement du signalement, LinkedIn précise que le clic d'un seul membre ne suffit pas à réduire la diffusion d'une publication. L'algorithme de la plateforme croise plusieurs signaux, sans les détailler, avant qu'une décision affecte la portée d'un contenu. Elle indique aussi avoir mis en place des garde-fous pour empêcher que ce bouton ne soit détourné, par exemple, si des employés d'une société s'acharnent sur le salarié d'une entreprise concurrente au lieu de simplement qualifier un contenu réellement généré par IA.
LinkedIn ne détaille pas la manière dont ces signaux sont pondérés, ni le seuil de signalements qui déclenche l'apparition de la notification. La plateforme explique qu'elle va peaufiner son système et apporter divers ajustements pour que le fil d'actualité conserve des contributions rédigées par des personnes réelles.
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