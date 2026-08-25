Sur le fonctionnement du signalement, LinkedIn précise que le clic d'un seul membre ne suffit pas à réduire la diffusion d'une publication. L'algorithme de la plateforme croise plusieurs signaux, sans les détailler, avant qu'une décision affecte la portée d'un contenu. Elle indique aussi avoir mis en place des garde-fous pour empêcher que ce bouton ne soit détourné, par exemple, si des employés d'une société s'acharnent sur le salarié d'une entreprise concurrente au lieu de simplement qualifier un contenu réellement généré par IA.

LinkedIn ne détaille pas la manière dont ces signaux sont pondérés, ni le seuil de signalements qui déclenche l'apparition de la notification. La plateforme explique qu'elle va peaufiner son système et apporter divers ajustements pour que le fil d'actualité conserve des contributions rédigées par des personnes réelles.