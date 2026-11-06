Aucune date n’est donnée pour le déploiement général sur PC. Le cloud gaming suit la même cure : la version web, testée par les Insiders plus tôt dans l’année, arrive automatiquement chez davantage de joueurs dans les semaines à venir, ou immédiatement sur play.xbox.com. Elle ajoute un onglet Bibliothèque, un mode bureau et cinq options de contraste élevé. Les applications pour téléviseurs et casques VR commencent aussi à recevoir ce nouveau visuel, sans calendrier précis.