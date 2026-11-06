Microsoft déploie une refonte de son application Xbox sur PC, avec un lancement annoncé jusqu’à 60 % plus rapide et une navigation repensée pour la manette. Les membres du programme Xbox Insider peuvent l’essayer dès maintenant.
Cette nouvelle appli Xbox sur PC s’attaque à ses défauts les plus connus : lenteur, interface hybride souris/manette, social noyé dans les menus. Reste à savoir si les chiffres de Microsoft tiendront hors de ses laboratoires, car ils proviennent de ses propres tests.
Des gains de vitesse chiffrés, mais « jusqu’à »
Selon Windows Central, Jason Beaumont, vice-président Xbox Experiences, a présenté cette version sur Xbox Wire. Le lancement de l’appli gagne jusqu’à 60 %, les pages Home, Store et Game Pass chargent jusqu’à 50 % plus vite, et les fenêtres internes s’ouvrent jusqu'à 65 % plus vite.
Ces valeurs viennent des tests internes de Microsoft, qui précise que les résultats varient selon la machine, la connexion et la configuration. Autrement dit, « jusqu’à » désigne le meilleur cas. Côté retours de terrain, les testeurs qui utilisent l’appli depuis quelques semaines, la jugent nettement plus rapide sur plusieurs appareils. Windows Central affirme que les à-coups ont quasiment disparu sur des machines comme la ROG Ally X, tout en rappelant que l’application reste une application web.
Bibliothèque, amis et recherche : le ménage est complet
La bibliothèque reçoit une navigation simplifiée, de nouveaux filtres et davantage d’options pour organiser les jeux installés. Les amis passent dans le menu principal, avec accès direct au chat, aux parties et à ce que jouent vos contacts.
La recherche couvre désormais jeux, titres installés, add-ons et joueurs depuis un seul endroit. Les fiches de jeux, l’accueil, les réglages et les animations sont aussi refaits. Le but affiché : une appli qui ne donne plus l’impression d’être pensée pour la souris quand vous tenez une manette.
Seul bémol relevé : la Game Bar sur consoles portables paraît désormais un peu décalée face à ce nouveau design. Microsoft prévoirait de l’harmoniser dans les prochains mois.
Comment la tester, et ce qui arrive ensuite
Pour y accéder, il faut s’inscrire au programme Xbox Insider via l’application Xbox Insider Hub du Microsoft Store. Windows Central détaille la marche à suivre : section Previews, puis « PC gaming », clic sur « Join », attente de 10 à 15 minutes jusqu’à l’affichage de « Manage », redémarrage, puis mise à jour de l’appli Xbox et du Store.
Aucune date n’est donnée pour le déploiement général sur PC. Le cloud gaming suit la même cure : la version web, testée par les Insiders plus tôt dans l’année, arrive automatiquement chez davantage de joueurs dans les semaines à venir, ou immédiatement sur play.xbox.com. Elle ajoute un onglet Bibliothèque, un mode bureau et cinq options de contraste élevé. Les applications pour téléviseurs et casques VR commencent aussi à recevoir ce nouveau visuel, sans calendrier précis.
Plus rapide, c’est bien. Mais face à Steam, qui garde une avance sur les outils communautaires et les mods, la vitesse seule ne suffira pas à convaincre les joueurs hors écosystème Xbox.