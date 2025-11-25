Mi-octobre, nous avons publié le test de la dernière console portable d'ASUS, la ROG Xbox Ally X qui, le terme « Xbox » est là pour le prouver, à bénéficier du soutien actif de Microsoft. Pour autant, ce n'est pas au niveau du matériel que le promoteur de Windows a œuvré.

Non, Microsoft s'est enfin décidé à développer une interface digne de ce nom capable de suppléer celle par défaut de Windows 11, clairement pas pratique à utiliser sur une console portable, sans clavier/souris. Une interface qui n'est pas sans rappeler le travail de Valve sur le mode Big Picture de Steam et qui, donc, autorise un fonctionnement plus souple, depuis le canapé.