Microsoft semble enfin sur de bons rails avec le lancement d'une interface Windows d'abord pensée pour être utilisée à la manette. La Xbox Full-Screen Experience est convaincante.
Déployée par Microsoft au travers de son canal Windows Insider Preview, la Xbox Full-Screen Experience s'invite d'ores et déjà le plus officiellement du monde sur les consoles portables de la marque MSI… qui entend bien concurrencer ASUS et ses ROG Xbox Ally/ROG Xbox Ally X.
Xbox Full-Screen Experience déployé par MSI
Mi-octobre, nous avons publié le test de la dernière console portable d'ASUS, la ROG Xbox Ally X qui, le terme « Xbox » est là pour le prouver, à bénéficier du soutien actif de Microsoft. Pour autant, ce n'est pas au niveau du matériel que le promoteur de Windows a œuvré.
Non, Microsoft s'est enfin décidé à développer une interface digne de ce nom capable de suppléer celle par défaut de Windows 11, clairement pas pratique à utiliser sur une console portable, sans clavier/souris. Une interface qui n'est pas sans rappeler le travail de Valve sur le mode Big Picture de Steam et qui, donc, autorise un fonctionnement plus souple, depuis le canapé.
Baptisée Xbox Full-Screen Experience, l'interface en question n'avait pas pour objectif de se limiter à la seule machine d'ASUS et c'est donc le plus logiquement du monde que Microsoft a annoncé son déploiement à tous les usagers Windows 11, mais pour l'heure seulement au travers du canal Windows Insider Preview. Il ne s'agit donc pas encore d'un lancement officiel.
Moins de RAM utilisée, plus de FPS dans les jeux
MSI n'a cependant pas attendu que Microsoft déploie la chose de manière encore plus officielle pour nous expliquer comment en profiter sur sa gamme de consoles portables Claw. Oui, la Xbox Full-Screen Experience est dès à présent disponible sur toutes les consoles Claw.
La vidéo ci-dessus – publiée par MSI – est l'occasion de comprendre activer la nouvelle interface. Un didacticiel très simple à suvire pas à pas pour parvenir découvrir la nouvelle expérience de Microsoft. Mieux, MSI en profite pour confirmer que cette Xbox Full-Screen Experience est aussi l'occasion de préserver – un peu – les ressources systèmes.
Selon les essais et les mesures publiées par la firme, on parle d'une économie de mémoire vive de l'ordre de 9,3 % : en mode bureau, Windows 11 s'accapare 8,6 Go de RAM, un chiffre qui tombe sous les 8 Go, à 7,8 Go, en mode Xbox Full-Screen Experience. Une différence notable qui a un impact sur les performances de la machine : il serait question de 8,9 % de mieux sur Cyberpunk 2077.
Un double bénéfice essentiellement lié à la mise en pause de nombreuses tâches qui tournent habituellement en tâche de fond. La Xbox Full-Screen Experience n'est donc pas seulement plus pratique à utiliser à la manette, elle est aussi la garante de meilleures performances. Il était temps Microsoft.
Source : MSI