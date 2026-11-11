Pour tomber dans le piège, vous devez ouvrir un fichier de message conçu par le pirate, reçu par exemple en pièce jointe d’un e-mail. Un pirate ne peut pas déclencher l’attaque par le simple affichage du message dans le volet de lecture. C'est ce qu'explique Microsoft dans son bulletin de sécurité : « L’ouverture du fichier pourrait amener Outlook à se connecter à un emplacement réseau contrôlé par l’attaquant sans afficher l’avertissement habituel concernant le contenu externe ».

Le pirate récupère alors le hachage NTLMv2 de votre compte, l'empreinte de votre mot de passe, qui peut être transmise automatiquement par Windows quand vous vous connectez à un serveur du réseau. Avec elle, l’attaquant peut s’authentifier sous votre identité, prévient Microsoft. Il peut aussi tenter de la casser hors ligne pour retrouver votre mot de passe, puis s’en servir pour ouvrir vos comptes professionnels, ajoute BleepingComputer.

Vous êtes concerné si vous utilisez Outlook dans Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office LTSC 2021 ou Office LTSC 2024. Microsoft ne classe la faille CVE-2026-124194 qu’au niveau « modéré », avec une note de gravité CVSS de 6,5 sur 10. Deux chercheurs l’ont signalée à l’éditeur, l’un sous le pseudonyme « nono », l’autre, Benoît Sevens, avec l’aide de Claude. Microsoft confirme que des pirates ont exploité la faille, mais ne dit rien des attaques ni de leurs victimes.