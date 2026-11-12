De nombreux utilisateurs de la messagerie Outlook n'ont plus accès au service ce jeudi soir. Une panne affecte en effet une partie des fonctionnalités de la suite Microsoft 365, qui confirme l'incident.
La messagerie Outlook est inaccessible ce soir, en France et dans de nombreux pays du monde, pour un grand nombre d'utilisateurs. Microsoft a signalé ce jeudi 12 novembre en fin de journée une « dégradation de service » sur Microsoft 365 (offres Business et Entreprise). Selon l'entreprise, des utilisateurs pourraient ne pas réussir à se connecter à leur boîte aux lettres Exchange Online.
Ça coince pour Microsoft Outlook, en panne mercredi soir
Le problème touche plusieurs moyens d’accès. Microsoft cite notamment la version web d'Outlook, l'interface MAPI utilisée par le client Outlook de bureau, Exchange ActiveSync (EAS), qui synchronise la messagerie sur les smartphones, et l'API REST sur laquelle s’appuient de nombreuses applications tierces. Sur mobile, ça ne semble plus fonctionner non plus, notamment côté Outlook.
L'éditeur américain dit avoir repéré des erreurs de connectivité sur une partie de l'infrastructure d'Exchange Online qui reçoit et traite les demandes d'accès des utilisateurs. Ses équipes ont recueilli des journaux réseau pour trouver l'origine de ces erreurs et décider de la suite. Microsoft a constaté une surcharge de l'infrastructure concernée dans plusieurs régions, qui serait « probablement » à l'origine des erreurs de connectivité.
Pour rétablir la capacité, les équipes redémarrent et réparent les parties touchées de cette infrastructure. Elles examinent aussi une hausse inattendue du trafic venant d'un type de service précis, pour savoir si elle a causé cette surcharge. Microsoft ne dit pas de quel service il s'agit. En parallèle, l'entreprise cherche à rediriger le trafic vers une autre infrastructure afin de résoudre le problème plus vite. Elle ne donne toujours aucun délai de rétablissement, ni le nombre d’utilisateurs touchés.