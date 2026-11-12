Pour rétablir la capacité, les équipes redémarrent et réparent les parties touchées de cette infrastructure. Elles examinent aussi une hausse inattendue du trafic venant d'un type de service précis, pour savoir si elle a causé cette surcharge. Microsoft ne dit pas de quel service il s'agit. En parallèle, l'entreprise cherche à rediriger le trafic vers une autre infrastructure afin de résoudre le problème plus vite. Elle ne donne toujours aucun délai de rétablissement, ni le nombre d’utilisateurs touchés.