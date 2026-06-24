Si Redmond procède à un déploiement aussi progressif, c’est parce que les certificats Secure Boot ne sont pas appliqués comme de simples composants Windows. Ils doivent être inscrits dans les bases de clés gérées par l’UEFI, puis acceptés par le firmware au démarrage pour autoriser le lancement de Windows Boot Manager.

Microsoft peut donc préparer le renouvellement via Windows Update, mais l’opération dépend aussi de la place disponible dans la partition EFI, des limites propres au firmware et de la manière dont le constructeur a implémenté Secure Boot sur chaque modèle.

Pour rappel, les PC en attente ou incompatibles ne cesseront pas de fonctionner du jour au lendemain. Ils continueront de démarrer et de recevoir les mises à jour classiques. En revanche, ils conserveront une chaîne Secure Boot vieillissante, ce qui pourrait poser un problème de sécurité à terme et compliquer l’installation des prochaines mises à niveau de Windows 11.