Et preuve que ce débat dépasse les bancs de l'Assemblée, on peut rappeler l'affaire Spliiit. La plateforme française, qui met en relation des abonnés prêts à partager le coût de leur compte avec d'autres utilisateurs, a justement été condamnée fin mai à verser environ 785 000 euros de provision à Apple, Netflix et Disney+, pour avoir facilité ce type de partage. Son fondateur, Jonathan Lalinec, expliquait récemment à Clubic que tout se jouait sur l'interprétation des mots « foyer » et « famille » dans les conditions d'utilisation de ces services, des termes jamais clairement définis. Du coup, seules les offres Apple, qui ne représentaient que 5 % des abonnés de Spliiit, ont dû être retirées de la plateforme, qui a fait appel du jugement. C'est justement cette zone grise, entre ce que les plateformes autorisent réellement et ce qu'elles écrivent dans leurs contrats, que la proposition de loi entend clarifier une bonne fois pour toutes. Pas sûr que les services de streaming l'accueillent avec le sourire.