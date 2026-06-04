Clubic :

Dans votre post, vous insistez sur le fait que le partage de frais n’est pas une commercialisation d’abonnements. Mais le tribunal retient malgré tout une complicité de violation des CGU. Qu’est-ce que vous contestez précisément dans ce raisonnement ?



Jonathan Lalinec :

J’insiste sur ce point car il était central.



Le tribunal a considéré que le simple partage du prix final de l’abonnement entre l’abonné et ses co-utilisateurs ne constituait pas, en lui-même, une activité commerciale : « Il n’est pas démontré en conséquence que les titulaires d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses qui ont partagé leur accès auxdits services, en contrepartie du paiement de quote-parts de ces abonnements, ont fait un usage commercial de ces services. »



Notre désaccord porte principalement sur l’interprétation retenue concernant certaines conditions d’utilisation et leur licéité, et sur les conséquences qui en sont tirées en matière de complicité et de comportement déloyal.



Ainsi, pour nous condamner, le tribunal a estimé que Spliiit a permis le partage d’abonnements pluri-utilisateurs aux services des sociétés Apple, Disney et Netflix, alors que leurs CGU interdisaient prétendument le partage hors « foyer » ou hors « famille ». Cette condamnation vaut pour le passé en ce qui concerne Netflix, et désormais Disney, étant donné que ce partage est désormais autorisé moyennant le paiement d’une redevance supplémentaire, comme expliqué précédemment. En effet, la procédure au fond dans cette affaire ayant débuté en juin 2022, les conditions de partage ont évolué au cours du procès.



Le tribunal a aussi considéré que Spliiit aurait commis de prétendus actes de concurrence déloyale, notamment en ayant adopté « une communication ambiguë » qui aurait fait « croire aux consommateurs qu’elle bénéficiait d’un partenariat » avec Netflix, Disney ou Apple.



Il a enfin estimé que Spliiit aurait porté atteinte aux marques de ces trois éditeurs, en suscitant, dans l’esprit du public, une confusion entre leurs services et celui de Spliiit.



Or, cette « confusion » dans l’esprit du public n’est pas démontrée : pas la moindre attestation, pas le moindre sondage. Ce qui est très critiquable. Et pour cause, notre service, qui est plébiscité, est parfaitement compris : les utilisateurs savent très bien que Spliiit est distinct des éditeurs de SVOD, et qu’elle n’a pas d’accord avec ces derniers.