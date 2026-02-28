Ma facture mensuelle d'abonnements numériques dépasse les 80 euros. Spliiit et Sharesub promettent de la diviser. J'ai comparé les deux pour savoir laquelle devrait retenir mes faveurs.
Avant de connaître Spliiit ou Sharesub, j'ai fait le tour de mes abonnements mensuels aux plateformes de streaming à la maison. Entre mes offres Canal+, Amazon Prime Vidéo, Netflix Premium et Spotify Premium Famille, l'ardoise est lourde : plus de 80 euros. Il est temps d'économiser et pour ça, j'ai décidé de comparer Spliiit et Sharesub en me basant sur leurs avis respectifs et mes besoins.
Les deux fonctionnent sur le même principe du partage d'abonnements et mettent en relation des propriétaires d'abonnements multi-postes avec des utilisateurs prêts à en payer une fraction. Mais quand on compare les frais, le catalogue ou les garanties offertes, on découvre deux modèles assez différents.
Catalogue : Spliiit couvre l'essentiel, Sharesub va plus loin
Spliiit revendique plus de 300 abonnements partageables, répartis sur des catégories bien connues comme le streaming vidéo et musical, le gaming, les VPN, la presse, le cloud ou le bien-être. Une section IA a récemment été ajoutée.
Sharesub annonce plus de 700 services référencés en Europe début 2026, avec une catégorie IA nettement plus fournie incluant ChatGPT Plus, Claude Pro, Midjourney ou Perplexity.
Pour qui utilise des outils d'intelligence artificielle au quotidien, c'est un avantage concret. Je suis plutôt musique et ciné, donc les deux couvrent largement mes besoins.
Frais et économies : le modèle de Sharesub est plus lisible
Chez Spliiit, le co-abonné paie une commission de 5 % plus 0,99 euro par mois, et le propriétaire s'acquitte de frais de mise en relation le premier mois, plafonnés à 1 euro par co-abonné en partage public. Il existe une option Spliiit+ à 29 euros par an qui supprime l'ensemble de ces frais. C'est un abonnement de plus à souscrire pour en payer moins. J'ironise, mais j'ai bien assez d'abonnements comme ça.
Chez Sharesub, le propriétaire ne paie rien et récupère 100 % des contributions. Le co-abonné règle entre 1 et 2 euros de frais fixes par mois, inclus dans le prix affiché. Les prix sont fixés par les propriétaires eux-mêmes, dans la limite du remboursement de leur abonnement. Mieux vaut donc comparer offre par offre avant de se décider.
Sécurité et expérience : la communauté contre la rigueur réglementaire
Spliiit mise sur la confiance entre membres avec un indice de réputation visible sur chaque annonce, un système proche de celui d’Uber ou Vinted.
Sharesub met davantage en avant son cadre réglementaire et sa conformité, en communiquant sur son agrément ACPR et ses dispositifs techniques (chiffrement, messagerie sécurisée).
Dans les faits, les deux plateformes s’appuient sur des prestataires de paiement agréés et proposent un remboursement en cas de dysfonctionnement.
Légalité : même zone grise pour les deux
Les deux plateformes sont légales en France, car elles agissent comme intermédiaires de paiement entre particuliers. La zone grise concerne les CGU de certains services comme Netflix, Spotify ou Disney+, qui exigent techniquement que les membres d'un abonnement famille résident à la même adresse. Si vous partagez avec des inconnus, vous pouvez vous faire suspendre le compte, mais jamais prendre une amende ni une poursuite pénale. Et puisque Netflix commercialise lui-même des accès hors foyer depuis 2024, la pratique tend à se normaliser. Dans les deux cas, les précautions sont identiques : un mot de passe unique par service, une adresse e-mail dédiée si possible, et les alertes de connexion activées.
Alors, laquelle choisir ?
Tout dépend de ce qu'on cherche vraiment. Si vous êtes propriétaire d'un abonnement avec des places vides, Sharesub est plus avantageux : zéro frais, versement intégral. Si vous êtes avant tout co-abonné, la comparaison mérite d'être faite service par service, car Spliiit peut afficher des tarifs inférieurs sur certains abonnements. Spliiit a six ans d'ancienneté et plus d'un million d'utilisateurs déclarés, ce qui compte quand on confie ses accès à une plateforme ou à des inconnus.
Tout compte fait, je me laisserais bien tenter par Sharesub, parce que j'ai des places disponibles et que je n'utilise les outils d'IA que depuis peu. Pour le reste, mon cœur balance encore.