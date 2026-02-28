Avant de connaître Spliiit ou Sharesub, j'ai fait le tour de mes abonnements mensuels aux plateformes de streaming à la maison. Entre mes offres Canal+, Amazon Prime Vidéo, Netflix Premium et Spotify Premium Famille, l'ardoise est lourde : plus de 80 euros. Il est temps d'économiser et pour ça, j'ai décidé de comparer Spliiit et Sharesub en me basant sur leurs avis respectifs et mes besoins.

Les deux fonctionnent sur le même principe du partage d'abonnements et mettent en relation des propriétaires d'abonnements multi-postes avec des utilisateurs prêts à en payer une fraction. Mais quand on compare les frais, le catalogue ou les garanties offertes, on découvre deux modèles assez différents.