Avec en moyenne 35,1 euros par mois dépensés par les Français en 2025 pour leurs abonnements aux plateformes de streaming et numériques, on peut se demander si la mutualisation des abonnements ne serait pas un bon compromis.

Mettre en relation propriétaires d'abos familiaux sous-exploités et utilisateurs sans plan, pour une meilleure rentabilité avec des économies à la clé : c'est ce que propose la plateforme Sharesub.

Fonctionnement, catalogue, tarifs, économies, garanties, risques et CGU : on a étudié Sharesub en profondeur.