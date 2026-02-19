Sharesub met en relation propriétaires et co-abonnés pour mutualiser les coûts d'abonnements numériques. Netflix, Spotify, VPN, jeux vidéo : plusieurs dizaines d'euros d'économies mensuelles promises.
Avec en moyenne 35,1 euros par mois dépensés par les Français en 2025 pour leurs abonnements aux plateformes de streaming et numériques, on peut se demander si la mutualisation des abonnements ne serait pas un bon compromis.
Mettre en relation propriétaires d'abos familiaux sous-exploités et utilisateurs sans plan, pour une meilleure rentabilité avec des économies à la clé : c'est ce que propose la plateforme Sharesub.
Fonctionnement, catalogue, tarifs, économies, garanties, risques et CGU : on a étudié Sharesub en profondeur.
Sharesub propose un modèle gagnant-gagnant : ceux qui ont un abonnement payant peuvent le partager avec d'autres utilisateurs contre une participation mensuelle. Celles et ceux qui cherchent à payer moins cher peuvent intégrer une "part" d'abonnement. La plateforme se positionne comme une alternative à Spliiit ou GoSplit, avec une interface ergonomique, des CGU claires, un système d’avis entre utilisateurs et des dizaines de services compatibles, allant des plateformes de streaming aux outils logiciels.
- Partage d'abos simple
- Pas de frais pour le propriétaire d'abonnement
- Interface claire et moderne
- Zone grise vis-à-vis des CGU des plateformes
- Manque encore quelques services
- Certains abonnements nécessitent de partager un mot de passe commun
Sharesub, c'est quoi au juste ?
Les abonnements « famille » ou « premium » donnent aujourd'hui accès au partage de comptes. Alors, pourquoi ne pas les mutualiser et diviser la note par 3, 4 ou 6 ? C’est de cette idée qu'est née Sharesub.
Lancée en 2022, la marketplace française met en relation les détenteurs d’abonnements multi-utilisateurs avec ceux qui désirent un accès en contrepartie d’une fraction du prix. Elle gère les paiements et garantit l’accès aux services partagés.
Le partage d’abonnement existe déjà entre amis ou en famille, mais demande de courir après les remboursements, transmettre ses identifiants par SMS, ou se retrouver bloqué si le payeur arrête.
Sharesub simplifie tout cela en collectant les paiements, chiffrant les identifiants et assurant la continuité du service via un système de réclamation. Fini le système D, place à une vraie infrastructure.
Pour qui est fait Sharesub ?
Sharesub vise surtout les profils habitués au numérique qui cherchent à alléger leur budget abonnements : étudiants et jeunes actifs, familles éloignées géographiquement, indépendants ayant besoin d’outils pros à moindre coût, et utilisateurs cumulant de nombreux services, pour qui la mutualisation permet de diviser la facture annuelle.
Un catalogue de services bien au-delà du streaming vidéo
Le cœur de la demande reste la vidéo (Netflix, Disney+, Canal+, Prime Video…), mais Sharesub a progressivement étoffé son catalogue à plus de 560 services recensés en Europe fin 2024, et dépasse aujourd’hui les 700 si l’on agrège les différentes déclinaisons (pays, offres, bundles). :
|Catégorie
|Nombre de services
|Exemples
|Streaming & Divertissement
|+150 services
|Netflix, Disney+, Canal+, Prime Video, Apple TV+, HBO Max, Paramount+, Crunchyroll, Molotov, ADN, DAZN, beIN Sports, Ligue 1 Pass, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Qobuz
|Presse & Information
|+80 titres
|Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Équipe, L'Obs, Le Point, Télérama, 60 Millions de consommateurs, Que Choisir, Cafeyn
|Outils Professionnels
|+120 logiciels
|Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Canva Pro, Dropbox Business, Google Workspace, Setapp, CleanMyMac, Antidote
|Sécurité & Vie Privé
|+60 solutions
|NordVPN, ExpressVPN, ProtonVPN, Surfshark, 1Password, Dashlane, LastPass, Norton, Bitdefender, Kaspersky
|Intelligence Artificielle
|+25 services
|ChatGPT Plus, ChatGPT Team, Claude Pro, Midjourney, Perplexity AI, Runway ML, ElevenLabs
|Gaming
|+40 services
|PlayStation Plus, Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online, EA Play, Ubisoft+, Apple Arcade, GeForce Now
|Bien-être & Apprentissage
|+50 apps
|Duolingo Super, Babbel, Calm, Headspace, Strava Premium, Yousician, Le Projet Voltaire, Elephorm
|Stockage Cloud
|+30 services
|iCloud+, Google One, pCloud, Sync.com, Mega, Icedrive, Leviia
Le modèle économique : comment Sharesub gagne de l'argent
Contrairement aux marketplaces classiques Sharesub ne prélève pas de commission sur les partages. Les propriétaires récupèrent 100% des sommes versées par les co-abonnés. La plateforme se finance via des frais fixes (1 à 2 euros) facturés uniquement aux co-abonnés lors de leur participation. Ces frais servent à financer le service et à maintenir une offre suffisante d’abonnements sur la plateforme.
Proposer un abonnement ou rejoindre un abonnement : comment ça marche ?
Prenons l'exemple de Netflix. Vous payez 21,99 euros par mois pour l'offre premium qui vous donne accès à 4 écrans simultanés. Si vous n'en utilisez qu'un seul, alors vous êtes le candidat parfait pour proposer vos places sur Sharesub.
Proposer ou partager un abonnement : la création d'une offre en 5 étapes
- Sélectionner le service : l'interface vous guide par catégories. Vous cliquez sur « Vidéo », puis « Netflix », puis « Premium ». Sharesub connaît déjà le nombre de places (4 écrans) et calcule automatiquement la contribution équitable de chacun ;
- Définir le prix unitaire : le système propose un prix par défaut (environ 10-11 euros pour Netflix Premium), mais vous pouvez ajuster légèrement. Attention : Sharesub bloque toute tentative de faire du profit. Vous pouvez uniquement proposer une participation aux frais ;
- Choisir public, à proximité ou privé : si vous optez pour « Mode public » : n'importe quel utilisateur Sharesub peut rejoindre votre abonnement, à l'inverse, en « Mode privé », vous générez un lien unique à partager avec vos proches ;
- Renseigner les informations d'accès (avec identifiants ou invitation) : là encore, deux cas de figure. Pour les services avec invitation (Spotify, Apple Music, Amazon Prime), vous ajouterez vos co-abonnés directement via l'interface de la plateforme et pour ceux avec identifiants partagés (Canal+, Disney+, certains journaux) : vous devrez saisir email/mot de passe dans Sharesub qui les chiffrera ;
- Publier et attendre : Une fois l'offre en ligne, vous recevez des notifications dès qu'une personne rejoint. En moyenne, une offre Netflix se remplit en moins de 24h, un service de niche peut demander plus de temps.
Exemple concret
Netflix propose depuis 2024 une option « membre supplémentaire » permettant d’ajouter un accès hors foyer à 7,99 euros /mois par personne. C’est ce mécanisme que les propriétaires Sharesub utilisent le plus souvent pour partager légalement leur compte Netflix Premium (21,99 euros /mois, 4 écrans).
|Détail
|Montant
|Vous payez Netflix Premium
|21,99 €/mois
|Vous proposez 3 places à 10,88 €
|32,64 € collectés
|Votre coût réel
|0 € (vous êtes remboursé intégralement)
|Économie vs abonnement solo
|21,99 € (100 % de votre abonnement)
Note : les prix sur Sharesub sont fixés par les propriétaires dans la limite stricte du remboursement de l’abonnement. Les montants observés peuvent varier légèrement selon l’offre et la demande. Les chiffres ci-dessus correspondent aux pratiques les plus courantes constatées début 2026.
La mécanique des paiements automatiques
Une fois vos places remplies, Sharesub orchestre tout.
- Prélèvement automatique de vos co-abonnés le 1ᵉʳ de chaque mois ;
- Vérification du bon fonctionnement (les co-abonnés peuvent signaler un problème) ;
- Versement sur votre compte bancaire à la fin du mois ;
- Zéro frais de virement, quel que soit le montant.
Si un co-abonné ne paie pas pour le mois à venir, il est immédiatement retiré et vous recevez une notification pour le remplacer.
Gérer ses co-abonnés : la messagerie intégrée
Chaque groupe dispose d'un chat privé chiffré. C'est par là que transitent :
- Les liens d'invitation (Spotify, Apple Music) ;
- Les identifiants de connexion (affichés de manière masquée par défaut) ;
- Les échanges en cas de problème technique ;
- Les notifications de départ/arrivée
Le système garde un historique complet, utile en cas de litige.
Les règles du jeu côté propriétaire
Lorsque vous partagez votre abonnement, vous devez, en tant que propriétaire, respecter certains engagements auprès de vos co-abonnés:
- Préavis obligatoire d'un mois : Si vous décidez d’arrêter le partage, vous devez prévenir 30 jours à l’avance ;
- Interdiction de modifier les prix en cours de route : Une fois fixé, le tarif ne peut pas changer. Pour l’ajuster, il faut clôturer le groupe et en créer un nouveau ;
- Obligation de disponibilité : Les co-abonnés peuvent vous contacter via le chat. En cas d’absence de réponse sous 48 heures, le support peut être sollicité.
Pour les participants : rejoindre un groupe en trois minutes
Parcourir le catalogue à la recherche d'abonnements partagés ou de places disponibles
L'interface de recherche permet de filtrer par catégorie, service, pays ou prix. Chaque offre affiche le pseudo du propriétaire, le nombre de places disponibles, le tarif tout compris et un indicateur de fiabilité. Le paiement est sécurisé via Stripe, et l'accès est généralement disponible dans la foulée. L'engagement est mensuel, sans pénalité : il suffit de résilier avant le dernier jour du mois en cours pour ne pas être prélevé le mois suivant.
Les petits caractères à lire
En tant que participant, ou co-abonné, ne négligez pas certains détails:
- Risque de rupture : si le propriétaire arrête son abonnement, tout le monde perd l’accès. Sharesub rembourse automatiquement les participants au prorata.
- Engagement minimal : vous payez mois par mois. Pour ne pas être prélevé le mois suivant, résiliez avant le dernier jour du mois en cours. Aucune pénalité ;
- Frais réels pour les participants : le prix affiché est « tout compris » (part d’abonnement + frais Sharesub de 1-2 euros). Exemple : Netflix à 10,88 euros = 9,38 euros de place + 1,50 euros de frais Sharesub. Pas de frais cachés au-delà.
Mais combien économise-ton avec Sharesub ?
Côté propriétaire, Sharesub promet une économie de 480 euros par an en moyenne.
Grille tarifaire : nos relevés réels (février 2026)
Pour avoir une vue claire des économies possibles, voici les prix constatés sur la plateforme lors de notre test, comparés aux tarifs officiels. Notons toutefois que les prix Sharesub sont fixés par les propriétaires et peuvent varier légèrement d'une offre à l'autre. Le tableau ci-dessous restitue les tarifs les plus courants observés en février 2026.
|Service
|Prix officiel
|Prix Sharesub
|Réduction
|Netflix Premium
|21,99€
|10,88€
|-50 %
|Netflix Standard
|14,99€
|8,77€
|-41 %
|Disney+ Premium
|13,99€
|4,57€
|-67 %
|Canal+ Intégrale
|54,90€
|7,72€
|-86 %
|Prime Video
|6,99€
|1,94€
|-72 %
|HBO Max
|11,99€
|4,04€
|-66 %
|Spotify Famille
|20,99€
|4,99€
|-76 %
|Deezer Famille
|19,99€
|4,40€
|-78 %
|YouTube Premium Famille
|22,99€
|3,87€
|-83 %
|Le Monde Numérique
|23,10€
|6,93€
|-70 %
|Le Figaro Premium
|21,90€
|5,52€
|-75 %
|Microsoft 365 Famille
|109 €/an
|3,18 €/mois
|-65 %
|NordVPN
|3,99 €/mois
|2,16€
|-46 %
|ChatGPT Plus
|20,00€
|8,50€
|-57 %
|Claude Pro
|18,00€
|7,20€
|-60 %
Simulation d'un budget mensuel : avant/après Sharesub
Prenons le profil d'un utilisateur qui cumule sept services courants et qui propose de les partager :
|Service
|Prix normal
|Prix Sharesub
|Netflix Premium
|21,99€
|10,88€
|Spotify Famille
|20,99€
|4,99€
|Disney+
|13,99€
|4,57€
|Le Monde
|23,10€
|6,93€
|Microsoft 365
|9,08€
|3,18€
|NordVPN
|3,99€
|2,16€
|ChatGPT Plus
|20,00€
|8,50€
|TOTAL
|113,14 €/mois
|41,21 €/mois
Économie mensuelle : 71,93 euros — soit une économie annuelle de 863 euros. De quoi vous offir par exemple un TV Samsung S85D.
Sûreté, conformité et zone grise juridique
La sécurité technique : chiffrement et agrément bancaire
Chiffrement AES-256
Toutes les données sensibles (mots de passe, identifiants, numéros de licence) sont stockées avec un chiffrement de niveau militaire. Même en cas de hack du serveur, les données restent illisibles sans la clé de déchiffrement. Chaque échange via le chat passe également par un tunnel chiffré.
Agrément ACPR
Sharesub est un établissement de monnaie électronique supervisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cela implique des audits réguliers de sécurité, une séparation stricte entre les fonds des utilisateurs et le budget de l’entreprise, et une responsabilité juridique renforcée. C’est le même niveau de surveillance qu’une néo-banque comme Revolut ou N26.
Système de réclamation et remboursement
Si un abonnement ne fonctionne pas, vous signalez le problème au propriétaire (réponse attendue sous 24h), puis en l’absence de solution, vous ouvrez une réclamation. En cas de dysfonctionnement confirmé, remboursement intégral sans frais. Nous avons testé ce processus : réponse du support en 8h, résolution en 48h.
La légalité : c'est compliqué
Ce qui est légal sans discussion
Sharesub en tant qu’entreprise française agréée par l’ACPR, le fait de faciliter des paiements entre particuliers, et la mutualisation de frais entre personnes consentantes.
La zone grise : les CGU des plateformes
Netflix, Spotify, Disney+ et la plupart des services stipulent dans leurs Conditions Générales d’Utilisation que les membres d’un abonnement « Famille » doivent résider à la même adresse physique. En utilisant Sharesub avec des inconnus, vous violez techniquement ces CGU. C'est d'ailleurs pour cela que Netflix a assoupli ses règles en commercialisant lui-même l'ajout de membres hors foyer à 5,99 €/mois, ce qui rend le recours à Sharesub d'autant plus pertinent.
Conséquences possibles
L'éditeur peut suspendre votre compte, mais c'est rare en pratique, effectuer une demande de vérification d'adresse, (de plus ne plus fréquent) ou au pire, résilier votre contrat.
Ce qui ne peut PAS arriver
Pas de poursuite pénale (ce n’est pas un délit), ni d'amende administrative et encore moins d'inscription sur un fichier.
Position de Sharesub sur le sujet
Le fondateur Jean-Brice de Cazenove assume cette zone grise : « Les plateformes créent elles-mêmes des offres multipostes. Elles savent pertinemment qu’elles sont partagées. Notre rôle est de sécuriser et faciliter ce partage, tout en luttant contre le piratage qui, lui, est illégal ».
En creux, il défend l'argument selon lequel mieux vaut un utilisateur qui paie 5 euros via Sharesub qu’un pirate qui ne paie rien. C’est discutable, mais pas totalement illogique du point de vue des éditeurs. De fait, en 4 ans d’existence, Sharesub n’a jamais été attaqué en justice par une plateforme.
Les bonnes pratiques pour minimiser les risques
Si vous partagez vos identifiants
Créez un mot de passe UNIQUE pour ce service, utilisez si possible une adresse email dédiée, activez l’authentification à deux facteurs et les alertes de connexion.
Si vous rejoignez un groupe
Si vous rejoignez un groupe : vérifiez l’historique du propriétaire, lisez les avis, privilégiez les services avec invitation (pas de partage d’identifiants), sauvegardez vos playlists et vos favoris.
Ce qu'il ne faut JAMAIS faire
Ne partagez jamais des informations bancaires via le chat, ni même utilisez le même mot de passe que pour votre banque ou adresse e-mail principaux. Mais cela vaut pour chaque service que vous utilisez sur Internet.
Sharesub est-il vraiment légal ou est-ce une arnaque ?
Sharesub est une entreprise française parfaitement légale, agréée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en tant qu'établissement de monnaie électronique. L'activité de facilitation de paiements entre particuliers est totalement licite.
La zone grise concerne les Conditions Générales d'Utilisation de certaines plateformes (Netflix, Spotify...) qui stipulent que les membres doivent résider à la même adresse. En utilisant Sharesub, vous pouvez violer ces CGU, mais ce n'est pas illégal au sens pénal. Les conséquences possibles sont une suspension de compte, pas une amende ou une poursuite.
Combien ça coûte vraiment d'utiliser Sharesub ?
- Si vous partagez votre abonnement : 0 euros. Sharesub ne prélève aucun frais. Vous recevez 100% des contributions de vos co-abonnés, sans frais de virement ;
- Si vous rejoignez un abonnement : vous payez le prix affiché (ex : 10,88 euros pour Netflix Premium) qui inclut la part d'abonnement + les frais de service Sharesub (généralement 1 à 2 euros). Pas de frais cachés.
Que se passe-t-il si le propriétaire ferme son compte ?
Si le propriétaire résilie son abonnement chez lui (Netflix, Spotify...), tous les co-abonnés perdent l'accès. Sharesub vous rembourse automatiquement au prorata du temps restant sur le mois en cours.
Vous devez ensuite chercher un nouveau groupe à rejoindre. C'est l'un des risques du système. Pour le minimiser, choisissez des propriétaires avec un bon historique.
Je peux annuler quand je veux ?
- En tant que participant : Oui, sans aucuns frais. Vous êtes engagé uniquement pour le mois en cours. Pour ne pas être prélevé le mois suivant, résiliez avant le dernier jour du mois ;
- En tant que propriétaire : Vous devez respecter un préavis d'un mois envers vos co-abonnés. Cela leur laisse le temps de trouver une alternative.
Est-ce que je risque vraiment de me faire bloquer par Netflix ou Spotify ?
En pratique, c'est rare mais ça existe. Netflix a commencé à demander des vérifications d'adresse en 2024-2025. Spotify fait parfois des contrôles sur les comptes Famille.
Si vous êtes bloqué, Sharesub vous rembourse, mais vous perdez l'accès au service. C'est le principal risque du système. À vous de décider si les économies valent ce risque.
Peut-on partager avec des amis en mode privé gratuitement ?
Oui ! En mode privé, vous générez un lien d'invitation à envoyer à vos proches. Eux paient leur part via Sharesub (avec les frais classiques), mais vous, en tant que propriétaire, vous ne payez rien à Sharesub.
C'est parfait pour gérer les remboursements en famille sans se prendre la tête avec les virements mensuels.
Mes données sont-elles vraiment protégées ?
Oui. Sharesub utilise un chiffrement AES-256 (standard bancaire) pour stocker tous les identifiants et mots de passe. La messagerie est également chiffrée de bout en bout.
Toutefois, si vous partagez vos identifiants avec un co-abonné malveillant et que vous utilisez le même mot de passe partout, il pourrait théoriquement tenter de se connecter à d'autres services. D'où notre recommandation : toujours utiliser un mot de passe unique pour chaque service partagé.