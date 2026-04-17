Spliiit, qui propose plus de 300 services compatibles sur sa plateforme et qui, quelque part, réinvente le partage avec des acteurs comme Sharesub, navigue dans une espèce de zone grise juridique. La plateforme discute avec les autres grandes plateformes, et l'avenir nous dira si des accords qui puissent convenir à tout le monde pourront être trouvés. D'autres ayants droit pourraient en tout cas s'engouffrer dans la brèche ouverte par la LFP et validée par le tribunal judiciaire de Paris. Le co-abonnement n'est pas mort, non, mais il a perdu des forces cette semaine.