Rat+Sport est proposé à 19,99 € par mois pour les moins de 26 ans, sans engagement, avec CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport et les chaînes CANAL+ Sport dans le même abonnement. Pour suivre la Ligue des Champions au meilleur prix, c’est aujourd’hui l’une des offres les plus solides du marché.
Quand l’objectif est simple, voir la Ligue des Champions sans payer une fortune, Rat+Sport coche presque toutes les cases. L’offre cible les 18-25 ans et réunit dans un seul abonnement CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport, CANAL+ Foot, CANAL+ Sport 360, Golf+ et les canaux CANAL+ Live, pour 19,99 € par mois sans engagement.
Ce positionnement en fait une formule particulièrement agressive pour les amateurs de football européen. Entre les affiches de Ligue des Champions, l’Europa League, la Conference League et plusieurs grands championnats étrangers, Rat+Sport condense une vraie offre sport premium dans un tarif qui reste sous les 20 € par mois.
Pourquoi choisir Rat+Sport ?
- Le moyen le plus simple de suivre la Ligue des Champions à prix réduit
- Un pack sport bien plus large que le seul football
- Un tarif ultra compétitif pour une offre premium
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Une offre sport très dense pour les moins de 26 ans
Rat+Sport s’adresse clairement aux jeunes abonnés qui veulent accéder à un maximum de compétitions sportives dans une seule formule. Le pack rassemble CANAL+, les chaînes sport maison, beIN SPORTS, Eurosport 1 et 2, ainsi que les canaux CANAL+ Live, avec un accès 100% digital pensé pour myCANAL sur tous les écrans connectés.
Ce qui fait la force du pack, c’est sa densité. À ce prix, il ne faut pas seulement le voir comme une offre foot, mais comme une porte d’entrée très large vers le sport premium. Le football européen reste au centre de l’offre, mais l’abonnement ajoute aussi des compétitions de basket, de handball, de rugby, de golf ou encore de cyclisme, ce qui renforce encore sa rentabilité pour un profil passionné.
La Ligue des Champions : le vrai argument qui change tout
Le vrai point fort de Rat+Sport, c’est sa capacité à répondre à une question très simple : comment regarder la Ligue des Champions au meilleur prix ? En réunissant CANAL+, beIN SPORTS et les canaux CANAL+ Live dans un même abonnement, l’offre permet de couvrir l’intégralité de la compétition européenne avec une logique bien plus économique que la multiplication des abonnements séparés.
C’est là que Rat+Sport devient particulièrement pertinent. beIN SPORTS coûte déjà 15 € par mois à lui seul, tandis qu’Eurosport représente environ 10 € mensuels selon les distributeurs. En les regroupant avec les chaînes sport CANAL+ dans une offre à 19,99 € par mois, Canal+ construit ici une formule qui reste sans véritable équivalent pour les moins de 26 ans.
19,99 € par mois pour un pack sport difficile à battre
Sur le terrain du rapport contenu/prix, Rat+Sport est extrêmement bien placé. L’offre CANAL+ Sport classique est affichée à 29,99 € les 12 premiers mois puis 39,99 € par mois, alors que Rat+Sport reste à 19,99 € par mois pour les moins de 26 ans. Même en se limitant aux seuls beIN SPORTS et Eurosport, la valeur perçue de l’abonnement est déjà très élevée, avant même d’ajouter les chaînes sport de CANAL+ et les canaux Live.
Pour un étudiant ou un jeune actif qui veut suivre la Ligue des Champions sans alourdir son budget mensuel, c’est probablement la formule la plus cohérente du moment. Elle évite de fragmenter les abonnements, reste sans engagement et donne accès à un bouquet sport vraiment riche dans un cadre tarifaire encore raisonnable.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Le groupe français Canal+ diffuse ses contenus via le service de SVoD MyCanal. Ce dernier propose un large choix de séries, films, documentaires, etc. Ses fonctionnalités sont variées : multi-live, recommandations, partage d'opinions, grille TV, liste de favoris, téléchargement de vidéos et bien d'autres. Canal+ est disponible en ligne et sur une grande variété de dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, consoles, Smart TV, etc.)
- Des films récents en première diffusion.
- Apple TV+ intégré.
- Des formules avec Netflix, OCS, Paramount+, Max...
- Une interface bien pensée, intuitive...
- Peu de contenus 4K.
- Un prix plus élevé que la concurrence.
- Assez peu de productions exclusives.
- ... mais sujette à quelques bugs
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