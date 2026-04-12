L’un des problèmes les plus fréquents en vacances concerne l’accès aux contenus. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, les catalogues de plateformes comme Netflix, Disney+ ou Prime Video peuvent changer, voire devenir partiellement inaccessibles. Un VPN permet de contourner ces restrictions en simulant une connexion depuis un autre pays. Dans le cas de CyberGhost, certains serveurs sont spécifiquement optimisés pour le streaming. Cela signifie qu’ils sont configurés pour fonctionner efficacement avec les principales plateformes, avec moins de risques de blocage ou d’erreur.

Dans la pratique, cela permet par exemple de :