Avec les beaux jours qui arrivent, les usages numériques changent : déplacements, vacances, Wi-Fi publics… mais aussi plus de temps pour regarder films et séries.
Que ce soit à l’hôtel, en Airbnb ou à l’étranger, l’accès aux plateformes de streaming peut vite devenir limité. C’est dans ce contexte que CyberGhost VPN met en avant une offre à longue durée, pensée notamment pour accompagner ces usages : 83% de réduction sur l’abonnement 2 ans, soit 2,03 € par mois pour 28 mois d’accès complets. Pour les lecteurs Clubic qui hésitaient encore, l’offre est accessible directement via cette page dédiée.
L'offre de CyberGhost VPN
- 2,03€/mois sur 28 mois (2 ans + 4 mois offerts), facturé 56,94 € en une fois, renouvellement annuel automatique à 54,94 €
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, sans condition particulière, remboursement via chat ou email 24h/24
- Option IP dédiée disponible à 2,50 €/mois (au lieu de 5 €) en complément de l’abonnement 2 ans
Accéder à vos plateformes de streaming, même en déplacement
L’un des problèmes les plus fréquents en vacances concerne l’accès aux contenus. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, les catalogues de plateformes comme Netflix, Disney+ ou Prime Video peuvent changer, voire devenir partiellement inaccessibles. Un VPN permet de contourner ces restrictions en simulant une connexion depuis un autre pays. Dans le cas de CyberGhost, certains serveurs sont spécifiquement optimisés pour le streaming. Cela signifie qu’ils sont configurés pour fonctionner efficacement avec les principales plateformes, avec moins de risques de blocage ou d’erreur.
Dans la pratique, cela permet par exemple de :
- accéder à des catalogues différents,
- retrouver ses séries habituelles à l’étranger,
- ou simplement éviter les limitations liées à certains réseaux locaux.
Une expérience pensée pour la vidéo
Le streaming impose une contrainte technique importante : la stabilité de la connexion. Un VPN mal optimisé peut entraîner des ralentissements ou des coupures. Noté 9,8/10 dans son test indépendant, CyberGhost mise ici sur un réseau de serveurs étendu, conçu pour maintenir des débits suffisants, y compris pour des vidéos en haute définition.
Pour l’utilisateur, cela se traduit par une expérience plus fluide :
- moins de temps de chargement,
- peu de mise en mémoire tampon,
- et une qualité d’image stable, même en mobilité.
Cet aspect est particulièrement important lors des vacances, où les connexions Wi-Fi ne sont pas toujours fiables.
Regarder ses contenus sur ses appareils
Autre point clé : la compatibilité multi-écrans. Aujourd’hui, le streaming ne se limite plus à un ordinateur. Smartphone, tablette, TV connectée ou console font partie des usages quotidiens.
CyberGhost permet de connecter jusqu’à 7 appareils simultanément, ce qui couvre facilement un usage personnel ou familial. Il devient ainsi possible de regarder un film sur une Smart TV tout en laissant un autre appareil connecté en parallèle, sans avoir à multiplier les abonnements.
L’installation reste accessible, même pour les utilisateurs peu techniques, avec des applications disponibles sur la plupart des systèmes.
Streaming, sécurité et confort d’usage
Même si l’usage streaming est au cœur de l’offre, un VPN reste avant tout un outil de sécurité. En vacances, il est fréquent d’utiliser des réseaux Wi-Fi publics (hôtels, gares, restaurants), qui peuvent exposer les données personnelles.
Le chiffrement de la connexion permet ici de sécuriser les échanges, en parallèle de l’accès aux contenus. Cela en fait un outil double usage : à la fois pour le divertissement et pour la protection des données.
Que vaut CyberGhost VPN face à ses principaux concurrents ?
Dans un marché dominé par des acteurs comme NordVPN, ExpressVPN ou encore Surfshark, CyberGhost tire surtout son épingle du jeu grâce à son positionnement tarifaire. Avec une offre longue durée autour de 2,03 €/mois, il s’impose comme l’un des VPN les plus accessibles de notre sélection, devant Proton VPN et NordVPN proposés à 2,99 € ou encore l'excellent ExpressVPN disponible à 2,40 €.
S’il ne cherche pas à rivaliser sur les performances ou les fonctionnalités les plus avancées en matière de confidentialité, CyberGhost couvre néanmoins l’essentiel. Pour la grande majorité des usages — streaming, navigation sécurisée, accès à des contenus géo-restreints — il délivre une expérience comparable à celle de services plus coûteux.
✅ Les points forts
- Infrastructure très étendue : plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, dont des serveurs NoSpy opérés en propre en Roumanie
- Politique no-log auditée par Deloitte selon la norme ISAE 3000, avec rapports de transparence publiés chaque trimestre
- Serveurs RAM-only, aucune donnée de session conservée au redémarrage
- Très performant en streaming (Netflix US, BBC iPlayer, Disney+, Prime Video) et en P2P
- Application disponible sur pratiquement tous les supports, avec split tunneling sur Windows et Android
- Garantie de remboursement de 45 jours, la plus longue du marché sur les abonnements longue durée
- Option IP dédiée accessible à prix réduit dans cette offre (2,50 €/mois), utile pour les services sensibles aux IP partagées
❌ Les limites
- L'abonement mensuel sans engagement à CyberGhost VPN reste peu attractif à 14,39 € TTC
- Certaines fonctions avancées sont moins intuitives à localiser, notamment sur Windows
- Performances en 4G légèrement inférieures à NordVPN et ExpressVPN sur les tests mobiles
- Pas d’obfuscation avancée du trafic : moins adapté aux pays avec censure stricte
- Renouvellement automatique activé par défaut : à désactiver manuellement si souhaité
✅ Le verdict de la rédaction
Entre les déplacements, les changements de réseau et les restrictions de catalogue, regarder ses contenus en vacances peut vite devenir frustrant. Avec son offre actuelle à 2,03, CyberGhost propose une solution simple pour continuer à accéder à ses films et séries sans interruption, tout en sécurisant sa connexion. Une approche qui répond bien aux usages actuels : regarder partout, sur tous ses écrans, sans contrainte technique.
Autre point à noter : la présence d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui permet de tester le service dans des conditions réelles — à domicile comme en déplacement.
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