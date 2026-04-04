Deezer Premium, c’est bien plus qu’un accès à un catalogue de titres. L’application intègre le Flow, un mix infini et personnalisé qui apprend en continu vos goûts et vous fait découvrir de nouvelles pépites au fil des écoutes. La qualité audio monte jusqu’au FLAC à 1 411 kbps, soit plus de quatre fois le débit maximum proposé par Spotify en MP3, ce qui fait une vraie différence sur un bon casque ou des enceintes Hi-Fi.

Le téléchargement hors ligne, les paroles synchronisées, la reconnaissance musicale via SongCatcher et les récaps personnalisés (My Deezer Month, My Deezer Year) complètent une expérience cohérente du début à la fin.

Un détail qui compte aussi : Deezer affiche un marqueur IA pour identifier les titres générés par intelligence artificielle, et défend un système de rémunération centré sur les artistes (ACPS). Pour les utilisateurs qui veulent être transparents sur ce qu’ils écoutent, et sur la façon dont leur argent circule, c'est un vrai argument.