C’est le bon moment pour tenter l’expérience Deezer : jusqu’au 14 avril 2026, la plateforme offre 3 mois gratuits sur ses abonnements Premium, Duo et Famille. Une fenêtre rare pour comparer, tester et peut-être changer de plateforme, sans débourser un centime pendant tout ce temps.
Changer de plateforme musicale, c’est rarement une décision impulsive. On a ses playlists, ses habitudes, ses algorithmes rodés après des années d’écoute. Et pourtant, un mois d’essai ne suffit pas à mesurer si un service vous correspond vraiment.
Trois mois, si. Le temps de reconstruire une bibliothèque, de laisser les recommandations apprendre vos goûts, et de comparer objectivement avec ce que vous avez aujourd’hui. Deezer l’a bien compris avec cette offre valable jusqu’au 14 avril 2026.
L’essentiel en bref :
- Offre : 3 mois gratuits sur Premium, Duo et Famille
- Prix après essai : Premium à 11,99 €/mois, Duo à 15,99 €/mois, Famille à 19,99 €/mois
- Période : du 17 mars au 14 avril 2026
- Alerte : notification 7 jours avant la fin de l’essai
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment
- Réservé aux nouveaux abonnés n’ayant jamais souscrit à une offre payante Deezer
Une expérience musicale pensée dans les moindres détails
Deezer Premium, c’est bien plus qu’un accès à un catalogue de titres. L’application intègre le Flow, un mix infini et personnalisé qui apprend en continu vos goûts et vous fait découvrir de nouvelles pépites au fil des écoutes. La qualité audio monte jusqu’au FLAC à 1 411 kbps, soit plus de quatre fois le débit maximum proposé par Spotify en MP3, ce qui fait une vraie différence sur un bon casque ou des enceintes Hi-Fi.
Le téléchargement hors ligne, les paroles synchronisées, la reconnaissance musicale via SongCatcher et les récaps personnalisés (My Deezer Month, My Deezer Year) complètent une expérience cohérente du début à la fin.
Un détail qui compte aussi : Deezer affiche un marqueur IA pour identifier les titres générés par intelligence artificielle, et défend un système de rémunération centré sur les artistes (ACPS). Pour les utilisateurs qui veulent être transparents sur ce qu’ils écoutent, et sur la façon dont leur argent circule, c'est un vrai argument.
Quel abonnement choisir selon votre situation ?
|Profil
|Offre conseillée
|Prix après essai
|Comptes inclus
|Écoute solo
|Premium
|11,99 €/mois
|1
|En couple
|Duo
|15,99 €/mois
|2
|Famille / coloc
|Famille
|19,99 €/mois
|jusqu'à 6
Le Duo est particulièrement malin : deux comptes Premium indépendants, deux Flow distincts, deux expériences musicales séparées, pour 4 € de moins que deux abonnements individuels. La formule Famille pousse la logique encore plus loin : jusqu’à 6 profils, chacun avec ses recommandations, ses playlists et son univers musical propre. Parfait pour une colocation ou une famille où les goûts divergent radicalement.
De la salle de sport au canapé, Deezer s'adapte à votre rythme
C'est là que Deezer marque des points face à ses concurrents : l'application pense l'écoute dans ses contextes réels. En déplacement, le mode hors ligne évite de grignoter votre forfait data, vous téléchargez vos playlists la veille, vous écoutez sans connexion. Au bureau, le Flow génère un fond sonore qui évolue avec vous sans que vous ayez à choisir le moindre titre.
À la salle de sport, SongCatcher identifie en quelques secondes le morceau qui tourne en fond, pour le retrouver dans votre bibliothèque après l'entraînement. Et le soir, les paroles synchronisées transforment n'importe quelle écoute en karaoké improvisé. Ce sont ces petits détails d'usage, invisibles dans une fiche technique, que trois mois permettent de vraiment apprécier.
Ce que vous pouvez comparer pendant ces 3 mois
Si vous venez de Spotify, ces trois mois sont l’occasion idéale de tester ce que la concurrence propose vraiment. Côté tarifs, les deux plateformes sont désormais alignées sur le Premium individuel. Mais sur la qualité audio, Deezer prend une longueur d’avance avec son FLAC natif à 1 411 kbps, là où Spotify plafonne à 320 kbps en OGG Vorbis. Pour les audiophiles équipés, la différence est audible.
La bonne nouvelle : Deezer permet d’importer vos playlists depuis votre service actuel via l’outil Shaker, ce qui rend la transition indolore dès le premier jour.
Faut-il craquer avant le 14 avril ?
Trois mois gratuits, sans engagement, avec une alerte sept jours avant la fin de l’essai : difficile de trouver un meilleur contexte pour tester un service de streaming sérieusement. Que vous soyez déjà sur une autre plateforme ou que vous n’ayez jamais souscrit à un abonnement musical payant, cette offre Deezer efface toute friction. Le rapport qualité/prix, notamment pour Duo et Famille, reste l’un des meilleurs du marché une fois l'essai terminé.
Est-ce que Deezer prévient avant de facturer ?
Oui. Deezer envoie une notification 7 jours avant la fin de la période d'essai gratuit. Vous pouvez résilier à tout moment, sans frais, au moins 48h avant le renouvellement automatique.
Deezer propose-t-il la qualité audio FLAC ?
Oui, tous les abonnements payants Deezer incluent le streaming en qualité HiFi FLAC à 1 411 kbps — soit plus de 4 fois le débit de Spotify en qualité maximale. La différence est perceptible sur un casque audiophile ou des enceintes Hi-Fi.
Peut-on transférer ses playlists Spotify vers Deezer ?
Oui. Deezer intègre Shaker, un outil qui importe instantanément vos playlists et favoris depuis d'autres services de streaming, dont Spotify. La migration prend quelques minutes.