Deezer lance une offre intéressante pour celles et ceux qui veulent tester un service de streaming musical complet sans payer tout de suite : 3 mois offerts sur ses formules Premium, Duo et Famille, avant un passage au tarif standard. De quoi prendre le temps d’explorer ses fonctions phares, comparer l’expérience avec Spotify, et voir si la plateforme française mérite une place durable dans vos usages.
Dans un marché dominé par quelques géants américains, Deezer continue de défendre une proposition différente, plus centrée sur la musique, la personnalisation et certaines fonctions maison qui lui donnent encore une vraie identité. L’intérêt de cette opération, est simple : elle laisse trois mois pour tester l’expérience complète, sans publicité, avec téléchargement hors ligne, accès illimité au catalogue et son Haute Fidélité inclus dans les offres payantes.
L’intérêt ne tient pas seulement au “gratuit” : il tient surtout à la possibilité d’évaluer un service premium sur la durée, dans des conditions proches d’un usage réel. Trois mois, c’est assez long pour importer ses playlists, entraîner les recommandations, essayer Flow, écouter en déplacement sans connexion et juger si l’interface, l’algorithme et la qualité sonore conviennent mieux que chez la concurrence.
L'offre en bref :
L’offre mise en avant ici concerne Deezer Premium, Deezer Duo et Deezer Famille, avec 3 mois offerts pendant une période promotionnelle allant du 17/03 au 14/04, puis une facturation mensuelle au tarif de l’abonnement choisi. Deezer affiche en temps normal 11,99 euros par mois pour Premium, 15,99 euros pour Duo et 19,99 euros pour Famille.
Pourquoi Deezer reste une alternative crédible à Spotify
Deezer fait partie des acteurs historiques du streaming musical et conserve un positionnement distinct, notamment grâce à son ancrage européen et à une expérience qui mise beaucoup sur la personnalisation. La plateforme met en avant plus de 120 millions de titres, des milliers de podcasts, des mixes personnalisés, Flow, le mode hors connexion et le son Haute Fidélité pour les abonnés payants.
L’autre point fort, plus intéressant qu’il n’y paraît, c’est la variété des usages couverts dans la même offre : reconnaissance musicale avec SongCatcher, transfert de playlists, paroles, blind tests, compatibilité multi-appareils et recommandations qui évoluent avec l’écoute. Pour quelqu’un qui veut réellement tester un concurrent de Spotify sans s’enfermer tout de suite, l’offre longue durée a donc du sens.
Ce que permettent vraiment les 3 mois d’essai
Trois mois, c’est suffisamment long pour aller au-delà du simple test superficiel. Vous pouvez importer vos playlists depuis un autre service, laisser le moteur de recommandation apprendre vos goûts, essayer Flow dans différents contextes d’écoute, et vérifier si la promesse d’une app plus “musicale” que “plateforme généraliste” vous parle au quotidien.
C’est aussi une vraie fenêtre d’essai pour la qualité audio. Deezer indique que le son Haute Fidélité est disponible pour tous les abonnés à une offre payante, avec écoute en FLAC, qualité identique à celle d’un CD, et compatibilité avec plusieurs environnements, dont ordinateur, navigateur web, iOS, Android et Xbox.
Premium, Duo ou Famille : quelle formule choisir ?
La formule Premium vise l’usage individuel, avec un compte et l’ensemble des fonctions payantes de Deezer, dont l’écoute sans publicité, le hors ligne, le libre choix des titres et la HiFi. À 11,99 euros par mois après la période offerte, c’est l’option la plus simple pour un utilisateur solo qui veut une expérience complète sans complexité.
Duo ajoute deux comptes indépendants, chacun avec ses playlists et recommandations, pour 15,99 euros par mois. Famille monte jusqu’à six comptes, avec profils distincts et contrôle parental, pour 19,99 euros par mois, ce qui la rend nettement plus intéressante dès qu’il y a plusieurs utilisateurs réguliers dans le foyer.
|Formule
|Ce qu’elle inclut
|Tarif après promo
|Deezer Premium
|1 compte, sans pub, hors ligne, HiFi
|11,99 €/mois
|Deezer Duo
|2 comptes indépendants, sans pub, hors ligne
|15,99 €/mois
|Deezer Famille
|Jusqu’à 6 comptes, profils séparés, contrôle parental
|19,99 €/mois
Deezer face à Spotify : que faut-il regarder ?
La comparaison avec Spotify est inévitable. Spotify propose bien 3 mois à 0 euro sur son abonnement personnel en France, puis 12,14 euros par mois, mais ses offres Duo et Famille sont plus chères que celles de Deezer, à 17,20 euros et 21,24 euros par mois.
Autre élément notable : Deezer met en avant le son Haute Fidélité en FLAC pour les abonnés payants, alors que la page Premium France de Spotify mentionne une ligne “Qualité sonore Lossless” dans son tableau d’avantages, sans détailler cette fonction dans les offres listées plus bas. Pour un utilisateur sensible à la qualité sonore ou curieux d’un service plus orienté musique, Deezer a ici un argument concret à tester pendant trois mois.
Une bonne porte d’entrée pour changer d’habitudes
Ce bon plan est surtout pertinent pour deux profils : celles et ceux qui veulent réduire le risque avant de changer de plateforme, et ceux qui cherchent une formule Duo ou Famille plus compétitive que chez Spotify. L’intérêt n’est pas seulement économique : il réside aussi dans la possibilité de juger sur pièces une plateforme qui mise sur Flow, la personnalisation, la HiFi et une approche plus affirmée autour de la musique et des artistes.
L’offre Deezer 3 mois offerts est-elle sans engagement ?
Oui, Deezer précise que ses offres sont sans engagement et peuvent être résiliées à tout moment.
Qui peut profiter des 3 mois gratuits sur Deezer ?
L’offre est réservée aux utilisateurs qui n’ont jamais été abonnés à une autre offre Deezer, n’ont jamais bénéficié d’une promotion Deezer et n’ont jamais eu d’essai gratuit auparavant.
Deezer est-il une vraie alternative à Spotify ?
Oui, Deezer reste une alternative crédible grâce à son catalogue de plus de 120 millions de titres, ses fonctions de personnalisation comme Flow, son mode hors connexion et sa HiFi incluse dans les offres payantes.