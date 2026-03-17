Dans un marché dominé par quelques géants américains, Deezer continue de défendre une proposition différente, plus centrée sur la musique, la personnalisation et certaines fonctions maison qui lui donnent encore une vraie identité. L’intérêt de cette opération, est simple : elle laisse trois mois pour tester l’expérience complète, sans publicité, avec téléchargement hors ligne, accès illimité au catalogue et son Haute Fidélité inclus dans les offres payantes.

L’intérêt ne tient pas seulement au “gratuit” : il tient surtout à la possibilité d’évaluer un service premium sur la durée, dans des conditions proches d’un usage réel. Trois mois, c’est assez long pour importer ses playlists, entraîner les recommandations, essayer Flow, écouter en déplacement sans connexion et juger si l’interface, l’algorithme et la qualité sonore conviennent mieux que chez la concurrence.