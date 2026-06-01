La plateforme de partage d'abonnements de services de streaming Spliiit vient peut-être de recevoir un coup fatal. Administré par la justice française.
Face à la multiplication des plateformes de streaming, et les prix des abonnements toujours plus en hausse, certains cherchent des solutions. D'aucuns se tournent vers le piratage - activement combattu par les autorités - quand d'autres font appel à des services permettant de partager les abonnements et donc, de réduire la facture au final. Dans ce domaine, la plateforme Spliiit est devenu rapidement populaire. Mais elle pourrait avoir atteint sa limite aujourd'hui.
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Spliiit perd en justice contre Netflix, Apple et Disney+
Spliiit propose depuis 2019 des formules de co-abonnement qui permettent à ses utilisateurs de payer moins cher pour leur streaming. Un modèle qui avait été attaqué dès 2021 par des géants comme Netflix, Apple et Disney+, qui avaient demander à la plateforme de cesser cette activité.
Après plusieurs années de tribulations juridiques, ces géants américains viennent de se voir donner raison par la justice française. Celle-ci a établi que l'activité de Spliiit allait à l'encontre des conditions générales d'utilisation des plateformes des géants, qui limitent le partage au « foyer » et à la
« famille ».
Vers des dommages et intérêts très élevés ?
Résultat, il est enjoint à Spliiit de mettre fin au partage des abonnements des plaignants, quand les conditions d'utilisation ne sont pas respectées. Les services concernés par cette décision de justice sont : Netflix, Disney+, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, iCloud ainsi qu'Apple One. En plus de cette décision, la justice a ordonné à Spliiit de verser une provision qui s'élève au total à 785 000 euros.
Mais les soucis ne s'arrêtent pas là pour Spliiit. La plateforme va en effet devoir, sur ordre du tribunal, fournir le nombres d'abonnements concernés par cette décision de justice, et ce, depuis 2019, ainsi que les commissions obtenues par Spliiit pour chacun. Les statistiques qui vont être fournies permettront aux géants lésés de pouvoir calculer les dommages et intérêts qu'ils pourront ensuite demander à Spliiit, sur la base de l'arrêt de la cour. L'entreprise française de son côté a déjà fait savoir son intention de faire appel.