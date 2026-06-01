Spliiit propose depuis 2019 des formules de co-abonnement qui permettent à ses utilisateurs de payer moins cher pour leur streaming. Un modèle qui avait été attaqué dès 2021 par des géants comme Netflix, Apple et Disney+, qui avaient demander à la plateforme de cesser cette activité.

Après plusieurs années de tribulations juridiques, ces géants américains viennent de se voir donner raison par la justice française. Celle-ci a établi que l'activité de Spliiit allait à l'encontre des conditions générales d'utilisation des plateformes des géants, qui limitent le partage au « foyer » et à la

« famille ».