Oui, il y a un plafond. Quel que soit le volume de données envoyé, une entreprise ne paierait jamais plus de 15 % du chiffre d’affaires qu'elle réalise en France. Or celui de Netflix provient pour l'essentiel de nos abonnements. Autrement dit, même si la plateforme répercutait toute la taxe sur ses clients, la hausse ne pourrait pas dépasser 15 % du prix de l'abonnement. D'après nos calculs, cela représente environ 1,20 euro par mois pour la formule avec pub, 2,25 euros pour le Standard et 3,30 euros pour le Premium, bien loin des 5,50 euros mensuels avancés par certains observateurs. Une incertitude demeure toutefois. Le texte évoque aussi un plafond de 2 % du chiffre d’affaires mondial, sans préciser lequel des deux s'applique. Si c'était celui-là, le calcul serait différent. Le revers de la médaille pour l'État est chez les gros diffuseurs de vidéo, où ce plafond rognerait mécaniquement une partie des 10 milliards espérés.