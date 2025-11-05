Poussée par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire et instaurée en juillet 2019 pour lutter contre l'optimisation fiscale à laquelle les géants du Web pouvaient ou peuvent encore se livrer, la taxe devait être provisoire, le temps de trouver un accord à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Sauf que le veto américain a tout bloqué. La France a donc conservé son dispositif, et elle s'apprête même à le doubler !