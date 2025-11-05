Les mesures annoncées sont particulièrement importantes. Parmi elles, citons la révision complète de toutes les fiches produits et catégories, des contrôles renforcés sur les vendeurs, et une surveillance accrue de la plateforme. L'entreprise promet une « conformité totale avec la législation française » et le « plus haut niveau de protection des consommateurs ». Les vendeurs impliqués ont évidemment été définitivement bannis, et la catégorie « produits pour adultes » temporairement déréférencée.