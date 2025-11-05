Après le scandale des poupées à caractère pédocriminel, Shein a décidé de suspendre sa marketplace française. Autrement dit, plus aucun vendeur tiers à la plateforme n'est aujourd'hui toléré.
Shein vient d'appuyer sur le bouton d'urgence. Ce mercredi 5 novembre, le géant chinois a annoncé une décision tout bonnement spectaculaire, avec la suspension complète de sa marketplace en France. Cela veut dire plus aucun vendeur tiers autorisé, plus aucune nouvelle mise en ligne. Six jours après la découverte de poupées à caractère pédocriminel vendues sur son site, l'e-commerçant choisit le repli total, plutôt que de jouer avec le feu.
Sous pression du gouvernement, Shein ferme sa marketplace française
Le communiqué, transmis par l'agence de presse de Shein, est tombé cet après-midi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ô combien important, en ce qu'il suspend l'intégralité des ventes de vendeurs tiers sur le territoire français. Une décision qui, selon l'entreprise, intervient « indépendamment de l'annonce du Premier ministre ».
Pourtant, le communiqué reconnaît lui-même « prendre acte de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement », qui a menacé Shein de bannissement, comme Wish en son temps, en cas de récidive. Roland Lescure, le ministre de l'Économie, a été clair à ce sujet.
Le 30 octobre, une lectrice alertait l'association 60 millions de consommateurs, signalant avoir vu cinq poupées sexuelles d'apparence enfantine en vente libre dans la section « bien-être sexuel » de Shein, affichées entre 186 et 215 euros. Deux vendeurs chinois, Venus Toys et Dreamy Doll, ont profité des largesses du système de validation du vendeur en ligne. Les visuels montraient des fillettes innocentes, et les descriptions des produits étaient plus qu'explicites.
Des mesures drastiques pour regagner la confiance
Le directeur des relations extérieures de Shein France, Quentin Ruffat, essaie de reprendre la main, en expliquant que « cette suspension nous permet de renforcer nos mécanismes de responsabilité et de garantir que chaque produit proposé respecte nos standards et nos obligations légales. » La Marketplace Integrity Taskforce, cette cellule de crise créée après le scandale, pilote désormais un audit exhaustif.
Les mesures annoncées sont particulièrement importantes. Parmi elles, citons la révision complète de toutes les fiches produits et catégories, des contrôles renforcés sur les vendeurs, et une surveillance accrue de la plateforme. L'entreprise promet une « conformité totale avec la législation française » et le « plus haut niveau de protection des consommateurs ». Les vendeurs impliqués ont évidemment été définitivement bannis, et la catégorie « produits pour adultes » temporairement déréférencée.
Reste la question du dialogue avec Paris. Shein affirme vouloir rencontrer « dans les plus brefs délais » les autorités françaises pour démontrer sa bonne foi. Sarah El Haïry, haute-commissaire à l'Enfance, réclame la liste des acheteurs français, que la plateforme va en théorie communiquer aux autorités. Ce qui est certain, c'est que le modèle marketplace, qui privilégie volume et rapidité sur la modération, révèle plus que jamais ses limites. Shein joue gros.