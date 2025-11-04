Mais le plus marquant, c'est sans doute la création d'une « Marketplace Integrity Taskforce ». Concrètement, Shein rassemble ses équipes chargées de la conformité, du juridique, des opérations et des relations avec les pouvoirs publics dans une seule et même instance. Ensemble, ils devront auditer la marketplace de fond en comble, échanger directement avec les autorités françaises et rétablir la confiance. En parallèle, la plateforme rallonge sa liste de mots interdits pour empêcher les vendeurs malins de contourner les filtres. Sur le papier, ça fait beaucoup, et c'est une bonne chose.