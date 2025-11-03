gaadek

Résumer Shein à une boite jalousée, c’est très limité comme analyse.

Moi, je vois SHein comme une entité qui produit en masse des articles peu chers car très bas de gamme, trop souvent de mauvaise qualité et donc dans la plupart des cas à usage unique. Et qui donc participe (trop) à une polution facilement évitable.

Pour moi, ces boites devraient à minima être interdites en Europe, voir au niveau mondial.

Mais bon, ça permet à Kevin et Brenda de se sentir vivant en achetant à tout va des produits dont ils n’ont pas besoin et qui vont finir dans l’océan, et puis ça permet à certains de s’enrichir, donc tout va bien…