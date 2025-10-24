Disneyland Paris a décidé d'annuler ses animations de Noël au BVH à Paris, après l'annonce par ce dernier d'un partenariat avec Shein, la plateforme chinoise de fast-fashion controversée.
À quelques jours du lancement prévu, la fête est annulée. Disneyland Paris vient de claquer la porte au BVH Marais, grand magasin de la capitale, où le parc devait déployer de splendides animations jusqu'au 31 décembre. En cause ? L'implantation de Shein, le mastodonte chinois de la mode ultra-rapide, qui cristallise une fois de plus les critiques. Un camouflet de taille pour le magasin, déjà empêtré dans une polémique depuis plusieurs semaines.
L'impossible cohabitation entre Disney et Shein au sixième étage du BHV
Tout semblait prêt pour la magie des fêtes. Avec des vitrines inspirées de l'attraction iconique It's a small world dont on a tous l'entêtante musique en tête, une boutique temporaire au sixième étage, et ambiance féérique garantie, Disneyland Paris avait déjà son programme complet en tête pour s'installer au Bazar de l'Hôtel de ville (BVH) du 4 novembre au 31 décembre. Les chantiers d'aménagement avaient même démarré fin septembre. Mais tout s'est symboliquement effondré jeudi.
Disneyland Paris indique aujourd'hui que « les conditions ne sont plus réunies pour déployer sereinement les animations de Noël ». Entre les lignes, le message est limpide. Comment le groupe Disney aurait-il pu cautionner sa présence aux côtés de Shein, cette plateforme de fast-fashion chinoise accusée de tous les maux environnementaux et sociaux ?
Le nœud du problème, c'est l'ouverture prochaine de six magasins physiques Shein en France, dont un au BHV, précisément au même étage que celui prévu pour Disney. Une proximité devenue intenable pour le géant du divertissement, soucieux de son image de marque auprès du public familial, à qui il distribue des produits made in China à prix d'or dans ses boutiques, faut-il le rappeler.
Shein, un partenaire toxique ?
Le BHV a donc dû repousser en catastrophe ses festivités au 18 novembre, le temps de tout réorganiser et de trouver un remplaçant à Disney. Mais le problème ne s'arrête pas là. D'autres marques présentes dans le grand magasin ont annoncé leur départ depuis que le partenariat avec Shein a été révélé début octobre.
L'affaire va au-delà du cadre commercial, puisque le ministre Serge Papin, qui pilote le portefeuille incluant le commerce et l'artisanat, monte aussi au front. Pour lui, cette alliance constitue « un mauvais signal qu'il faut éviter ». Le ministre affirme chercher activement des pistes pour bloquer l'installation du géant chinois rue de Rivoli.
Que le gouvernement monte au créneau montre bien à quel point la situation est irritante. Shein, comme Temu également, fait face à divers reproches, comme polluer avec une production frénétique, vendre des vêtements à prix cassés qui tuent la concurrence, ou exploiter des employés en Asie. Le gouvernement accélère même ses contrôles sur les colis venant de Chine, ce qui pourrait d'ailleurs aussi exposer le service Amazon Haul, lancé récemment en France, calqué sur les modèles Temu et Shein.