Que le gouvernement monte au créneau montre bien à quel point la situation est irritante. Shein, comme Temu également, fait face à divers reproches, comme polluer avec une production frénétique, vendre des vêtements à prix cassés qui tuent la concurrence, ou exploiter des employés en Asie. Le gouvernement accélère même ses contrôles sur les colis venant de Chine, ce qui pourrait d'ailleurs aussi exposer le service Amazon Haul, lancé récemment en France, calqué sur les modèles Temu et Shein.