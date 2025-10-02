Vous aviez l'habitude de commander des produits sur Shein ? Eh bien, à l'avenir, vous pourriez aussi le faire dans la réalité. Comme nous l'apprend Reuters, Shein vient en effet de passer un accord avec la Société des Grands Magasins (SGM).

Résultat, Shein va compter à partir du mois de novembre prochain un magasin au sein du BHV de Paris ainsi que dans cinq Galeries Lafayette situées en province (Angers, Limoges, Dijon, Grenoble, Reims). C'est une nouvelle importante, car Shein s'était jusque-là contenté de faire des incursions dans le réel à l'aide simplement de pop-up stores temporaires à travers la planète.