Netflix continue de miser sur la publicité. Lors de son premier Upfront français, un événement organisé le 14 octobre à Paris pour présenter ses offres aux annonceurs, la plateforme a dévoilé de nouveaux chiffres sur son activité dans l'Hexagone. Selon Médiamétrie, son offre avec publicité touche désormais 12 millions de personnes chaque mois, tandis que près de 60 % des nouveaux abonnés français choisissent cette formule.



Ce dernier chiffre avait déjà été avancé au printemps. À l'échelle mondiale, Netflix revendiquait alors 250 millions de spectateurs mensuels pour son offre financée par la publicité. Précisons toutefois que les 12 millions annoncés en France correspondent à une audience et non à autant d'abonnements payants.