En proposant cette taxe, le président du Conseil européen, António Costa, veut dégager de nouvelles recettes pour l’Union sans trop alourdir les contributions nationales. Danuše Nerudová, corapporteure au Parlement européen sur les ressources propres de l’UE, estime que le prélèvement pourrait rapporter jusqu’à 6 milliards d’euros par an.

Paris soutient le projet. Le Premier ministre irlandais Micheál Martin y voit un frein à la compétitivité européenne. Comme l’adoption de cette nouvelle recette exige l’unanimité des Vingt-Sept, un seul vote contre suffirait à la bloquer. Costa espère un accord sur la directive en 2027.