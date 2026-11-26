Pour financer son prochain budget, l’UE envisage de taxer à 3% certains revenus des géants de la tech. En France, Google Ads et des vendeurs sur Amazon ont déjà répercuté un prélèvement comparable.
À l’ouverture du sommet sur le budget européen 2028-2034, ce jeudi 26 novembre, Washington a rejeté le projet de taxe sur les services numériques dans l’Union européenne. Selon une dépêche de l’AFP publiée par Mediapart, le département d’État le juge discriminatoire pour les entreprises américaines et estime que les consommateurs en feraient aussi les frais. Parmi les membres de l’UE, l’Irlande mène l’opposition.
Une recette qui pourrait rapporter jusqu’à 6 milliards d’euros par an
En proposant cette taxe, le président du Conseil européen, António Costa, veut dégager de nouvelles recettes pour l’Union sans trop alourdir les contributions nationales. Danuše Nerudová, corapporteure au Parlement européen sur les ressources propres de l’UE, estime que le prélèvement pourrait rapporter jusqu’à 6 milliards d’euros par an.
Paris soutient le projet. Le Premier ministre irlandais Micheál Martin y voit un frein à la compétitivité européenne. Comme l’adoption de cette nouvelle recette exige l’unanimité des Vingt-Sept, un seul vote contre suffirait à la bloquer. Costa espère un accord sur la directive en 2027.
Ce que la taxe prélèverait sur une vente Amazon
La proposition de texte du 21 novembre retient un taux de 3% du chiffre d’affaires net annuel tiré de la publicité en ligne, de l’intermédiation sur les plateformes et de la monétisation des données des utilisateurs. Seraient concernés les groupes, européens ou étrangers, qui dépassent à la fois 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et 50 millions d’euros de recettes numériques dans l’UE sur un an.
Prenons un exemple. Si Amazon touche 15 euros de commission hors TVA sur un casque audio à 100 euros vendu par un commerçant, la plateforme devrait 45 centimes de taxe sur cette commission, même si la vente lui coûte de l’argent.
En France, la facture a déjà bougé
Google Ads ajoute déjà un supplément de 2% aux annonces diffusées en France pour couvrir une partie de ses coûts liés à la taxe nationale sur les services numériques. Une entreprise qui dépense 1 000 euros en publicité paie donc 20 euros hors TVA de plus. Le 1er janvier 2027, Google portera ce supplément à 3%, soit 30 euros hors TVA pour la même campagne.
Dans une étude publiée en mai 2026, Dominika Langenmayr et Rohit Reddy Muddasani ont comparé le prix des mêmes articles vendus directement par Amazon ou par des commerçants qui lui confiaient leurs expéditions. Après l’instauration de la taxe française, les prix de ces vendeurs tiers ont augmenté d’environ 2% par rapport à ceux d’Amazon. Les auteurs estiment le surcoût à 35 centimes hors TVA pour un produit représentatif de l’échantillon français.
En Italie, où Amazon a moins relevé ses frais, les mêmes chercheurs ont mesuré un effet proche de zéro sur les prix. Quoi qu’il en soit, si cette taxe voit le jour, les géants américains pourraient bien en répercuter le surcoût sur les vendeurs européens et les consommateurs. Une addition qui finirait, une fois encore, dans le panier de ces derniers.