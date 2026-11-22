Victor C., sculpteur sur bois de 40 ans, a ouvert Femmeblancherie en avril 2024, quelques semaines après sa rupture avec sa fiancée. Devant les juges, il a parlé de sa solitude et de son envie de discuter des femmes entre hommes. Sur le canal, il a insulté la députée LFI Ersilia Soudais et l'actrice Charlize Theron, puis, à la barre, il a parlé de « poésie inversée » pour défendre ses insultes contre l'actrice, raconte Libération.

Victor C. a ouvert Femmeblancherie2 le 14 mars 2025, au lendemain de la fermeture du canal par Telegram. « C'est un peu le seul truc que j'avais dans ma vie », a-t-il expliqué au tribunal, selon franceinfo. Benjamin R., 26 ans, l'autre administrateur, a dit au tribunal avoir trouvé du lien social sur le canal, et il se dit plus seul depuis sa fermeture.

Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris a ouvert l'enquête après un travail de l'OCLCH, l'office de gendarmerie chargé des crimes contre l'humanité. Telegram a coopéré avec les enquêteurs, et ils ont pu identifier 58 membres du canal, selon France Inter. En juin, les gendarmes ont interpellé ou entendu 45 d'entre eux. La messagerie de Pavel Durov a changé de politique après l'arrestation de son fondateur en France, en août 2024. Elle transmet depuis les adresses IP et les numéros de téléphone des suspects sur demande de la justice, et elle a communiqué aux autorités les données de plus de 22 000 utilisateurs en 2025.