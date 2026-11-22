Le parquet de Paris a requis jusqu'à deux ans de prison ferme et six mois d'interdiction de Telegram contre sept membres de « Femmeblancherie ». Sur ce canal, ils sont accusés d'avoir appelé au viol et au meurtre de femmes, de Juifs, d'Arabes et de Noirs.
Les sept hommes ont comparu les 18 et 19 novembre devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, pour le premier procès de la mouvance masculiniste en France. Selon les enquêteurs, ils sont les plus virulents des 34 abonnés renvoyés devant le tribunal. Femmeblancherie réunissait 1 758 abonnés, et son créateur leur avait fixé une règle. Chaque message devait contenir au moins le mot « pute » ou « salope ».
Victor C. a recréé son canal le lendemain de sa fermeture par Telegram
Victor C., sculpteur sur bois de 40 ans, a ouvert Femmeblancherie en avril 2024, quelques semaines après sa rupture avec sa fiancée. Devant les juges, il a parlé de sa solitude et de son envie de discuter des femmes entre hommes. Sur le canal, il a insulté la députée LFI Ersilia Soudais et l'actrice Charlize Theron, puis, à la barre, il a parlé de « poésie inversée » pour défendre ses insultes contre l'actrice, raconte Libération.
Victor C. a ouvert Femmeblancherie2 le 14 mars 2025, au lendemain de la fermeture du canal par Telegram. « C'est un peu le seul truc que j'avais dans ma vie », a-t-il expliqué au tribunal, selon franceinfo. Benjamin R., 26 ans, l'autre administrateur, a dit au tribunal avoir trouvé du lien social sur le canal, et il se dit plus seul depuis sa fermeture.
Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris a ouvert l'enquête après un travail de l'OCLCH, l'office de gendarmerie chargé des crimes contre l'humanité. Telegram a coopéré avec les enquêteurs, et ils ont pu identifier 58 membres du canal, selon France Inter. En juin, les gendarmes ont interpellé ou entendu 45 d'entre eux. La messagerie de Pavel Durov a changé de politique après l'arrestation de son fondateur en France, en août 2024. Elle transmet depuis les adresses IP et les numéros de téléphone des suspects sur demande de la justice, et elle a communiqué aux autorités les données de plus de 22 000 utilisateurs en 2025.
Le parquet a requis six mois d'interdiction de Telegram
À la barre, la plupart des prévenus ont plaidé l'humour, l'exagération et le droit à la vulgarité. Jérôme L., couvreur, a parlé d'une cour de récréation où chacun cherchait à choquer le plus. Sébastien D., chauffeur de 54 ans et néonazi assumé, a dit avoir voulu tester la liberté d'expression. Seuls deux d'entre eux ont exprimé des regrets.
L'association Féministes contre le cyberharcèlement, partie civile, voit dans le canal « un projet politique » contre la liberté des femmes. Me Mathilde Evenou, avocate de la Fondation des femmes, a rappelé le cas d'un lycéen de Saint-Étienne, mis en examen en juillet 2025 pour un projet d'attaque au couteau contre des femmes. Victor C. a rejeté tout lien entre leurs messages et un passage à l'acte. Selon lui, les spectateurs des films d'horreur Saw ne commettent pas les crimes qu'ils voient à l'écran. Mais les autorités prennent ce danger au sérieux. En 2025, l'Arcom a requalifié pour la première fois en France un contenu masculiniste en contenu terroriste.
Pour la procureure, Femmeblancherie servait d'« exutoire à la colère » et à la frustration de ses membres. Elle a requis trois ans de prison, dont deux ferme, contre Victor C. Pour les six autres, ses réquisitions vont de 18 mois avec sursis à deux ans ferme. Elle a aussi demandé des obligations de soins, des amendes jusqu'à 5 000 euros et une interdiction de Telegram pendant six mois.
Le tribunal rendra sa décision le 11 février 2027. Les 27 autres abonnés renvoyés devant la justice seront jugés d'ici au 6 janvier.