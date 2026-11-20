Seules les chaînes qui relèvent juridiquement d’un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) sont concernées. Ce statut est celui d’un catalogue de programmes choisis par un éditeur, que vous regardez quand vous le souhaitez. Pour le reconnaître, l’Arcom regarde ce que publie la chaîne et son influence, et elle exige des vidéos électorales régulières. « Une vidéo isolée devenue virale ne suffit pas », prévient le régulateur.

L’Arcom cite YouTube et Dailymotion, mais pas Twitch. À ses yeux, c’est le créateur qui répond de ce qu’il diffuse, et non la plateforme qui héberge ses vidéos. Les chaînes consacrées au jeu vidéo ou au sport ne sont pas concernées, et les streamers de Twitch qui jouent en direct échappent donc aux nouvelles règles. Les podcasts audio ne sont pas concernés non plus, puisque l’Arcom ne contrôle que les vidéos. Le régulateur ne dit rien des directs, alors que Backseat, l’émission politique de Jean Massiet, est diffusée en direct sur Twitch.

Une chaîne à la ligne politique assumée devra respecter les règles si son influence est suffisante. Les chaînes de propagande d’un candidat ou d’un parti sont exclues.