Les grandes chaînes YouTube qui reçoivent des candidats à la présidentielle de 2027 devront leur accorder une exposition équitable, puis égale, sous le contrôle de l’Arcom. Le régulateur ne retient que les chaînes qui parlent régulièrement de l’élection et pèsent dans le débat public.
On ne vous apprend rien, les campagnes électorales se jouent désormais en dehors des plateaux TV et des ondes, sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming vidéo. Jusqu’ici, l’Arcom ne contrôlait le temps de parole des candidats qu’à la télévision et à la radio. Les interviews politiques que vous regardiez sur YouTube n’étaient soumises à aucune règle de pluralisme, alors que certains créateurs cumulent plusieurs millions d’abonnés. Après une concertation avec les créateurs les plus suivis, le régulateur a publié les règles qu’ils devront respecter pendant la campagne. « Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif », résume son président, Martin Ajdari. L’Arcom ne donne aucune liste de chaînes, et c’est donc à chaque créateur de savoir s’il est concerné.
L’Arcom retient les chaînes qui parlent régulièrement de l’élection
Seules les chaînes qui relèvent juridiquement d’un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) sont concernées. Ce statut est celui d’un catalogue de programmes choisis par un éditeur, que vous regardez quand vous le souhaitez. Pour le reconnaître, l’Arcom regarde ce que publie la chaîne et son influence, et elle exige des vidéos électorales régulières. « Une vidéo isolée devenue virale ne suffit pas », prévient le régulateur.
L’Arcom cite YouTube et Dailymotion, mais pas Twitch. À ses yeux, c’est le créateur qui répond de ce qu’il diffuse, et non la plateforme qui héberge ses vidéos. Les chaînes consacrées au jeu vidéo ou au sport ne sont pas concernées, et les streamers de Twitch qui jouent en direct échappent donc aux nouvelles règles. Les podcasts audio ne sont pas concernés non plus, puisque l’Arcom ne contrôle que les vidéos. Le régulateur ne dit rien des directs, alors que Backseat, l’émission politique de Jean Massiet, est diffusée en direct sur Twitch.
Une chaîne à la ligne politique assumée devra respecter les règles si son influence est suffisante. Les chaînes de propagande d’un candidat ou d’un parti sont exclues.
L’Arcom contrôlera aussi les titres et les miniatures des vidéos
Du 16 mars au 4 avril 2027, chaque candidat devra obtenir une exposition proportionnelle à sa représentativité. À partir du 5 avril, début de la campagne officielle, tous auront droit au même temps d’exposition. À la télévision et à la radio, l’équité s’appliquera dès le 4 janvier, selon la recommandation de l’Arcom pour les chaînes.
Compter les minutes ne suffira pas, car l’Arcom examinera aussi la durée des vidéos, leur titre, leur miniature et leur place dans le catalogue. Les créateurs n’ont pas à inviter tous les candidats, mais ils devront garder l’équilibre sur toute la période. Depuis le 1er octobre 2026, un candidat n’a plus le droit de payer un créateur pour promouvoir sa candidature.
En cas de manquement, l’Arcom pourra adresser une mise en garde, puis une mise en demeure. Elle ne prévoit de sanctions financières qu’en cas de manquements répétés. Sur RTL, Martin Ajdari a assuré qu’« une très infime minorité » de créateurs serait concernée. « Nous ne sommes pas là pour embêter les influenceurs », a-t-il ajouté.
« C’est une folie de nous demander les mêmes règles sans le même accompagnement », lance Gaspard G sur Instagram, où il appelle à « réguler l’Arcom ». Sur RMC et BFMTV, Jean Massiet a dénoncé « une atteinte à la liberté de la presse ».