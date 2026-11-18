« Ils n’ont qu’à aller ailleurs », lance Karine Zanpieri, riveraine de Villargondran, village savoyard de moins de 800 habitants, où près de 300 personnes ont assisté à la présentation d’un data center de 12 mégawatts prévu au milieu des maisons. Une pétition contre le projet a recueilli environ 1 000 signatures.
La société parisienne EVP Novation veut construire ce centre de données sur une friche de 10 000 m², rue de l’Artisan. Le bâtiment mesurerait 15 mètres de haut pour 2 300 m² au sol. Avec 12 MW, il s’agit d’un data center de taille moyenne, loin des campus géants de l’IA contre lesquels plus d’une centaine d’organisations européennes ont manifesté début novembre. Lors de la réunion publique du 16 novembre, les habitants ont surtout opposé à l’investisseur la proximité des maisons et les fuites du système de refroidissement.
Des maisons à une vingtaine de mètres du data center
Le terrain est entouré d’habitations. Marc Enrico, habitant de Villargondran, estime que « les maisons les plus proches sont à environ 20 mètres » et ne trouve « pas ça normal ». La vallée subit les travaux du Lyon-Turin, la future ligne ferroviaire transalpine, et il redoute d’autres nuisances, « beaucoup plus proches cette fois-ci ». En Seine-Saint-Denis, le plus grand data center de France avait inquiété ses voisins alors qu’il doit s’élever à 200 mètres des habitations, dix fois plus loin.
« Nous, tout ce qu’on veut, c’est le calme », insiste Karine Zanpieri. Cette riveraine dit avoir acheté sa maison pour la paix du village. Vincent Stefanovic, président d’EVP Novation, assure que le bruit ne dépassera pas les seuils réglementaires.
Yves Pasquier, un autre habitant, s’inquiète surtout du refroidissement des serveurs. « Les refroidissements en circuit fermé, on sait qu’il y a des déperditions […] et que ce circuit réfrigérant est chargé en PFAS », explique-t-il. Il craint de voir ces polluants éternels finir « dans l’atmosphère ou aller dans la nappe phréatique ». Sa crainte est fondée. La plupart des fluides frigorigènes fluorés utilisés aujourd’hui, les HFC et les HFO, entrent dans la définition des PFAS retenue par la proposition européenne de restriction de ces substances. Une fois dans l’air, plusieurs de ces gaz se dégradent en acide trifluoroacétique (TFA). Ce PFAS s’accumule dans les sols et dans l’eau. Le reportage de France 3 ne dit pas quel fluide EVP Novation compte utiliser.
EVP Novation promet de renoncer si le village vote contre
Vincent Stefanovic affirme que « tout ça doit être fait de façon tout à fait écoresponsable ». La chaleur rejetée par les serveurs pourrait, en théorie, alimenter un futur réseau de chaleur intercommunal. Ce réseau n’existe pas encore.
Le patron d’EVP Novation a surtout pris un engagement devant la salle. « Si la municipalité, la communauté de communes et la Région n’estiment pas qu’on apporte un vrai bénéfice à tout le monde, un confort de vie, dans ce cas-là, il n’y a aucune raison de travailler avec ces gens-là », a-t-il déclaré. Il ira alors chercher une autre commune, prête à voir un intérêt dans son projet.
Pour l’instant, seule une promesse de vente a été signée pour le terrain. Devant ses administrés, le maire a promis de consulter les 790 habitants de la commune, dans une sorte de référendum local. Dans le Haut-Rhin, Microsoft a obtenu l’avis favorable du commissaire enquêteur pour son data center de 36 hectares à Petit-Landau, malgré l’opposition d’une partie des riverains. À Villargondran, les habitants auront le dernier mot, si l’investisseur tient parole.
Dans un data center, la puissance annoncée (ici 12 MW) correspond le plus souvent à la puissance électrique maximale disponible pour alimenter les équipements informatiques (serveurs, stockage, réseau) et les infrastructures de support (refroidissement, onduleurs, etc.). 12 MW placent l’installation dans une catégorie « moyenne » : assez grande pour héberger des milliers de serveurs, mais sans commune mesure avec les campus hyperscale qui se comptent en dizaines, voire centaines de mégawatts. Cette puissance conditionne les besoins en raccordement au réseau, la taille des groupes électrogènes de secours, et les contraintes thermiques à gérer. Elle n’indique pas à elle seule la consommation réelle, qui varie selon le taux d’occupation et l’efficacité énergétique du site (souvent discutée via des indicateurs comme le PUE).
De nombreux data centers utilisent des systèmes de climatisation et de réfrigération qui reposent sur des fluides frigorigènes ; certains appartiennent aux familles HFC (hydrofluorocarbures) et HFO (hydrofluoro-oléfines). Une partie de ces molécules fluorées entre dans les définitions de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) discutées au niveau européen, car elles peuvent être persistantes ou se transformer en composés très stables. En cas de fuite, l’impact peut être climatique (certains HFC ont un fort pouvoir de réchauffement) et, pour certains HFO, chimique : leur dégradation atmosphérique peut produire de l’acide trifluoroacétique (TFA), un PFAS qui s’accumule dans l’eau et les sols. Le fait qu’un circuit soit dit « fermé » réduit les pertes, mais ne les annule pas : microfuites, opérations de maintenance et incidents restent possibles. Le niveau de risque dépend fortement du fluide choisi, des quantités, de l’étanchéité du système et du suivi réglementaire.
Un réseau de chaleur est une infrastructure collective qui distribue de la chaleur (eau chaude ou vapeur) via des canalisations enterrées pour alimenter des bâtiments (logements, équipements publics, entreprises). Un data center rejette en continu une grande quantité de chaleur issue de la consommation électrique des serveurs ; cette chaleur peut être récupérée via des échangeurs et, selon les températures, rehaussée par des pompes à chaleur. Pour être valorisable, il faut des clients proches, des canalisations, une continuité de demande (notamment l’hiver) et un modèle économique viable, car le réseau coûte cher à construire. La récupération ne supprime pas le besoin de refroidissement, mais peut réduire le gaspillage énergétique si l’écosystème local est prêt. Sans réseau existant ou projet suffisamment avancé, la « valorisation de chaleur » reste un potentiel théorique plutôt qu’un bénéfice garanti.