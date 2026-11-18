Foire aux questions

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Que signifie la puissance « 12 mégawatts » pour un data center, concrètement ?

Dans un data center, la puissance annoncée (ici 12 MW) correspond le plus souvent à la puissance électrique maximale disponible pour alimenter les équipements informatiques (serveurs, stockage, réseau) et les infrastructures de support (refroidissement, onduleurs, etc.). 12 MW placent l’installation dans une catégorie « moyenne » : assez grande pour héberger des milliers de serveurs, mais sans commune mesure avec les campus hyperscale qui se comptent en dizaines, voire centaines de mégawatts. Cette puissance conditionne les besoins en raccordement au réseau, la taille des groupes électrogènes de secours, et les contraintes thermiques à gérer. Elle n’indique pas à elle seule la consommation réelle, qui varie selon le taux d’occupation et l’efficacité énergétique du site (souvent discutée via des indicateurs comme le PUE).

Pourquoi le refroidissement d’un data center peut impliquer des PFAS (HFC/HFO) et un risque environnemental ?

De nombreux data centers utilisent des systèmes de climatisation et de réfrigération qui reposent sur des fluides frigorigènes ; certains appartiennent aux familles HFC (hydrofluorocarbures) et HFO (hydrofluoro-oléfines). Une partie de ces molécules fluorées entre dans les définitions de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) discutées au niveau européen, car elles peuvent être persistantes ou se transformer en composés très stables. En cas de fuite, l’impact peut être climatique (certains HFC ont un fort pouvoir de réchauffement) et, pour certains HFO, chimique : leur dégradation atmosphérique peut produire de l’acide trifluoroacétique (TFA), un PFAS qui s’accumule dans l’eau et les sols. Le fait qu’un circuit soit dit « fermé » réduit les pertes, mais ne les annule pas : microfuites, opérations de maintenance et incidents restent possibles. Le niveau de risque dépend fortement du fluide choisi, des quantités, de l’étanchéité du système et du suivi réglementaire.

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur, et comment un data center peut-il l’alimenter avec sa chaleur « fatale » ?

Un réseau de chaleur est une infrastructure collective qui distribue de la chaleur (eau chaude ou vapeur) via des canalisations enterrées pour alimenter des bâtiments (logements, équipements publics, entreprises). Un data center rejette en continu une grande quantité de chaleur issue de la consommation électrique des serveurs ; cette chaleur peut être récupérée via des échangeurs et, selon les températures, rehaussée par des pompes à chaleur. Pour être valorisable, il faut des clients proches, des canalisations, une continuité de demande (notamment l’hiver) et un modèle économique viable, car le réseau coûte cher à construire. La récupération ne supprime pas le besoin de refroidissement, mais peut réduire le gaspillage énergétique si l’écosystème local est prêt. Sans réseau existant ou projet suffisamment avancé, la « valorisation de chaleur » reste un potentiel théorique plutôt qu’un bénéfice garanti.