Et si le projet est impressionnant, et signe la persistance d'une certaine attractivité économique hexagonale, il n'a pas fait que des heureux localement. À l'image de ce que l'on peut de plus en plus voir du côté des États-Unis, la grande majorité des locaux qui seront les voisins de cette infrastructures se sont opposés au projet.

Plus exactement, lors de l'enquête publique, 665 contributions ont été enregistrées, parmi lesquelles on pouvait comptabiliser 535 avis défavorables, contre 29 favorables et quatre favorables avec réserve (le reste a été considéré comme neutre, réservées ou ne pouvant être classées). Les principales préoccupations ont notamment porté sur la charge éventuelle de l'activité du data center sur le réseau électrique, la disparition de terres agricoles et la consommation d'eau.

Sur tout ce qui a été présenté comme argument, les autorités n'ont retenu que la question du bruit. Microsoft devra ainsi mener une étude sur la question dans les trois mois suivants la mise en service, et prendre des mesures correctives si des niveaux trop élevés étaient détectés.