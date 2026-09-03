Les data centers créent une opposition de plus en plus forte aux États-Unis. Et le ministre français de l'Économie pense que la France n'est pas immunisée contre une telle colère.
Pour mener à bien la révolution de l'intelligence artificielle, il est nécessaire de faire croître très fortement le nombre de data centers - infrastructure qui est l'épine dorsale de cette technologie. Mais après une première phase d'enthousiasme, ces équipements commencent à créer de fortes oppositions au sein des populations vivant à proximité, au point, aux États-Unis, de devenir un sujet brûlant des prochaines élections. Un sujet brûlant qui pourrait traverser l'Atlantique.
Roland Lescure croit que le mouvement américain contre les data centers pourrait arriver en France
Le ministre de l'Économie Roland Lescure s'est exprimé sur la question des data centers à San Francisco, au moment où se tenait une réunion du G20 en Caroline du Nord. Il y a évoqué l'opposition rencontrée par l'installation de nouveaux data centers sur le territoire américain.
« Il y a eu des réactions de rejet ici, probablement plus qu'en Europe » a-t-il ainsi fait noter. Mais pour lui, cela pourrait changer à l'avenir, le ministre pensant que « sous différentes formes, cela pourrait aussi arriver en France. Nous en sommes très conscients. »
Les géants de la tech doivent chercher à convaincre les populations
Il a par ailleurs dressé un parallèle entre ces craintes des populations voisinant les futurs data centers au mouvement d'opposition à la construction de centrales nucléaires en France dans les années 70. « Cinquante ans plus tard, quand nous disons que nous allons en construire de nouvelles, ceux qui en ont déjà les veulent, parce qu'ils ont vu les retombées locales au fil du temps » ajoute-t-il.
Résultat, il demande à « quiconque installe un centre de données [de] convaincre » les habitants, en pointant du doigt les emplois et la valeur que ces installations pourront générer. Un effort de pédagogie suffira-t-il à calmer certaines oppositions, comme celles qui ont afflué autour du projet de centre de données à Mulhouse ?
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