Le ministre de l'Économie Roland Lescure s'est exprimé sur la question des data centers à San Francisco, au moment où se tenait une réunion du G20 en Caroline du Nord. Il y a évoqué l'opposition rencontrée par l'installation de nouveaux data centers sur le territoire américain.

« Il y a eu des réactions de rejet ici, probablement plus qu'en Europe » a-t-il ainsi fait noter. Mais pour lui, cela pourrait changer à l'avenir, le ministre pensant que « sous différentes formes, cela pourrait aussi arriver en France. Nous en sommes très conscients. »